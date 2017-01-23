Если подарок оказался не к месту

Родственники и друзья далеко не всегда угадывают с подарками, и часто ненужная вещь после праздников остается пылиться на полках.

Так что, делая родным и близким подарки, не стесняйтесь прикладывать чек. Это даст им возможность получить денежный эквивалент презента, если он вдруг окажется ненужным.Украинским законодательством предусмотрена возможность обмена или возврата товара, который по каким-то причинам (например, не тот размер, фасон, цвет или просто его ненужность) не подошел человеку. Но главная загвоздка в том, что вернуть товар в магазин можно только при наличии чека, который к сюрпризам, как правило, не прикладывают. Среди украинцев не принято раскрывать стоимость подарка, и лишь единицы рискуют попросить у дарившего чек — такой шаг в обществе считается неэтичным.Между тем при наличии фискального чека и бирок проблем с его возвратом в магазин или обменом на аналогичный товар не будет. Правда, нужно уложиться в отведенный законодательством срок — 14 дней. По истечении этого периода магазин не возьмет товар обратно, хотя есть и исключения. В некоторых магазинах прямо на кассе висит объявление, что товар, который не подошел, можно вернуть в течение 30 дней. Так что о возможности возврата или замены лучше узнать заранее, еще при покупке.Однако не всю продукцию можно вернуть. Например, косметика, белье и медпрепараты, согласно нормам украинского законодательства, возврату не подлежат.Сейчас покупатели довольно часто рассчитываются в магазинах банковской карточкой. В этом случае, если человек захочет вернуть товар, деньги будут зачислены на ту карточку, с которой производилась оплата. То есть не тому, кто получил подарок, а дарителю. Таким образом, человек лишится и подарка, и компенсации.Но и в случае отсутствия чека или расчета за товар-подарок карточкой — от ненужного презента избавиться все же можно. Самый разумный выход — продать товар через интернет.