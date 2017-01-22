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Где в воскресенье вечером можно отведать настоящие хинкали

Где в воскресенье вечером можно отведать настоящие хинкали
Кавказская кухня настолько разнообразна, что познавать ее тайны можно годами. Неотъемлемым ее атрибутом являются хинкали, которыми может похвастать далеко не каждый ресторан и не каждый повар.
Попробовать по-настоящему сочное кавказское блюдо можно только в избранных местах. Одно из них — любимое многими поколениями харьковчан семейное кафе «Кристалл», где помимо фирменных десертов, гостей теперь угощают и блюдами одной из самых колоритных кухонь мира.

Начать познавать кавказскую кухню можно с кафе «Кристалл», где вам предложат яркие, вкусные, ароматные и запоминающиеся с первого кусочка блюда: хачапури по-аджарски, хачапури по-мигрельски, хачапури кубдари, хачапури лабиани, слоеный пирог — ачма и гурийские пирожки, суп харчо, а также напитки на любой вкус, в частности, мацони (кисло-молочный продукт) и кофе по-батумски. Ну и, конечно же, хинкали.

Изюминка грузинских «пельменей» заключается в мясном соке. Секретов приготовления и требований к этому блюду много: тесто для хинкали должно быть нетолстым, держать форму и вместе с тем не рваться, а фарш — давать ароматный мясной сок. Кстати, есть хинкали нужно горячими, беря руками за верхушку. Знающие люди советуют сначала надкусить тонкое тесто, выпить мясной бульон, а уже после есть начинку. Используя вилку и нож, вы рискуете не почувствовать настоящего вкуса этого блюда.

Дома можно приготовить хинкали с другими начинками, например, с сыром.

Для теста вам понадобится: 2,5 стакана муки, стакан воды, щепотка соли, одно куриное яйцо. Для начинки: три столовые ложки сливочного масла, соль по вкусу, два желтка, 700 граммов сыра cулугуни.

В миску просеять муку. Влить воду, добавить щепотку соли. Вымешивать тесто десять минут. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут.

Сыр натереть на крупной терке. Сливочное масло растопить. Добавить в сыр масло, желтки и соль, перемешать.

Тесто еще раз вымесить. Разделить на четыре части. Из каждой скатать жгут диаметром около трех сантиметров. Нарезать кусочками толщиной полтора сантиметра. Каждый кусок теста раскатать в круг размером с блюдце и толщиной примерно полтора миллиметра. Выложить в центр каждого кружка по полторы чайных ложки начинки. Собрать края к центру, придав хинкали форму мешочка. Пальцами плотно прижать верх.

В большой кастрюле довести до кипения два литра воды, добавить столовую ложку соли. Выложить хинкали и варить на медленном огне десять минут. Подавать с растопленным сливочным маслом.

Можно поэкспериментировать с другими начинками, ну а традиционные хинкали с мясом вы можете отведать в кафе «Кристалл».

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