Обзор новостей за 16–22 января: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)
23 января 2017 г.
Николай Коперник
фото: Сергей Козлов, «Справжня варта»
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Неделя прошла под знаком религиозно-патриотических праздников. Харьковчане в едином порыве ныряли в прорубь, массово запасались освященной водой и объединялись во имя Украины. Бо Україна – понад усе!
В радиовыпуске звучит песня
Тараса Петриненка «Україна»
Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины передать в понедельникиск против России в Международный суд ООН в Гааге, который касается нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск касается, в частности, незаконной аннексии Крыма, незаконной оккупации Донецкой и Луганской областей, политики дискриминации в Крыму. Упоминается в нем и сбитый боевиками самолет рейса МН17.
В тот же день Украина узнала имена самых богатых чиновников и нардепов. Не то, чтобы это было неизвестно раньше, но издание Forbes, специализирующееся на такого рода публикациях, ранжировало фамилии миллионеров в соответствии с информацией, которую политики обнародовали в своих е-декларациях. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн. Первое место возглавил Петр Порошенко – состояние президента в 2015 году превысило $940 млн. В ТОП-5 значится и харьковчанин – Александр Фельдман со своими всего какими-то $157-ю миллионами.
Чтобы народ не расстраивался, не самое бедное правительство пообещало ему не повышать пенсионный возраст. Этого, по словам вице-премьера Павла Розенко, нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в обязательствах Украины перед другими организациями. Более того, как выяснилось, повышение пенсионного возраста, которое проводится с 2011 года, не привело к уменьшению дефицита бюджета Пенсионного фонда. Так що все даремно...
Во вторникгромкое заявление сделал министр МВД Арсен Аваков. Очевидно, он что-то знает, поэтому, выступая на коллегии Госпогранслужбы, призвал пограничников готовиться к деоккупации Донбасса уже в этом, 2017 году. А в дальнейшем – уже и Крыма. Министр подчеркнул, что это не его пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. При этом к пограничникам он причислил и себя, любимого...
В тот же день стало известно, что работу новогоднего ярмарочного городка, который уже было собрались разбирать, продлили до 22 января. График работы торговых точек остается прежним: с 11:00 до 23:00. Каток на площади будет работать до 1 марта. Судя по всему, бабло еще плывет!..
В тот же день на свет появился другой рейтинг. Где Харьков оказался на первом месте среди украинских городов в Восточной Европе. Лидерство, правда, весьма незавидное – Харьков признан самым криминогенным. В десятку наиболее криминальных мегаполисов вошли также Киев и Львов. В общеевропейском рейтинге Харьков находится на 14-й позиции, его опережают швейцарский Лунд, итальянский Неаполь и французский Марсель.
В среду православные христиане отмечали Крещенский сочельник – день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня.
В канун последнего новогоднего праздника с рекомендациями о том, как правильно и без риска здоровью окунуться в прорубь, выступили медики. Крещенское купание является большим стрессом для организма в целом, если до этого не было систематического закаливания, постоянной практики «моржевания». Поэтому тем, кому лучше не окунаться, можно приобщиться к обряду прямо у себя дома – специально обученные священники освятили воду, которая поступает в дома харьковчан через водопровод, прямо у водозаборов в Кочетке и на Краснопавловском водохранилище.
Главным событием четверга стал, конечно же, Праздник Крещения Господня. В Харькове обряды освящения воды прошли на многочисленных источниках и водоемах города. Наибольшее число людей наблюдалось в Саржином яру. Здесь обряд освящения совершил Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Он поздравил всех харьковчан с праздником Крещения и пожелал всем мира и благополучия...
Тем временем продолжалась светская жизнь и мирская суета. Горисполком установил единые денежные нормы стоимости питания на одного учащегося в день, которые складываются из бюджетных средств и родительских денег. На том же заседании городские депутаты провели реорганизацию нескольких ПТУ, которые финансируются за счет бюджета Харькова. А региональный центр оценивания качества образования проанонсировал регистрацию на внешнее независимое оценивание, которая стартует с 6 февраля.
В пятницу Национальное агентство по предупреждению коррупции анонсировало начало второй волны е-декларирования. До 1 апреля электронные декларации должны заполнить лица, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также чиновники, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Вряд ли результаты второй волны вызовут такой же интерес, как в первом случае, однако, наверняка некоторые любопытные «моменты» взбудоражат общественное мнение.
В пятницу же взбудоражили харьковчан газовики. «Нафтогаз Украины», как поставщик, не предоставил подтвержденные объемы газа за январь 2017 года «Харьковским тепловым сетям» и ТЭЦ-5, а потому сотни тысяч жителей Харькова могут остаться без тепла, заявили в «Харьковгоргазе» открытым текстом. Потому как за распределение газа без разрешения компанию могут оштрафовать. Впрочем, газовики надеются, что в ближайшие дни вопрос решится цивилизовано. И тем не менее, отключили подачу газа пяти котельным в Харьковской области. А ко вторнику пригрозили лишить отопления и Харьков.
Окончательно «добить» народ решили ученые, вычислив дату всемирного потопа. Пугающий прогноз специалисты сделали на основании данных о температуре Мирового океана, из-за чего уровень воды катастрофически повышается, и уже сейчас он выше на 6-9 метров, чем нужно. Правда, это сообщение не вызвало особого волнения у населения Харькова и области. Во-первых, на фоне прогнозов газовиков, а во-вторых, всемирный потоп, если и случится, то аж через несколько столетий. Мы-то врядли доживем...
На выходных харьковчане праздновали День соборности, присоединившись ко всеукраинской акции в буквальном смысле слова: начиная с 1919 года в этот день люди во всех городах Украины берутся за руки и образуют живую цепь. От Харькова до Киева, от Киева до Львова украинцы чувствуют теплоту рук и поддержку друг друга. Праздновать День соборности Украины харьковчане начали еще 20 января: на главной площади прошел торжественный концерт.
Закончится череда праздников 29 января – в этот день в Харькове планируется проведение факельного шествия по случаю Дня памяти Героев Крут. Впрочем, это уже новая неделя и новые события.