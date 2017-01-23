Почти 800 успешных мини-проектов собрали на интерактивной карте Харьковской области 23 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

780 проектов, которые в 2012-2016 годах стали победителями областного конкурса мини-проектов «Вместе в будущее», теперь собраны в одну интерактивную карту на сайте Харьковского областного совета.