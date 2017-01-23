Общество

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Почти 800 успешных мини-проектов собрали на интерактивной карте Харьковской области

Почти 800 успешных мини-проектов собрали на интерактивной карте Харьковской области
780 проектов, которые в 2012-2016 годах стали победителями областного конкурса мини-проектов «Вместе в будущее», теперь собраны в одну интерактивную карту на сайте Харьковского областного совета.
Выбрав район Харьковщины на карте, можно по годам посмотреть, какие именно проекты были реализованы в тех или иных населенных пунктах, передает сайт Харьковского облсовета.

Можно также сгруппировать проекты по номинациям, что позволит понять нужды громад, какие приоритеты они определяют на данном этапе: энергоэффективность, чистая окружающая среда или вопрос благосостояния.

К каждому проекту прилагается характеристика, где указаны его цели, общий объем финансирования и участники софинансирования.

«Создание интерактивной карты мини-проектов вызвано необходимостью анализировать и обобщать результаты внедрения проектов. Это также позволяет жителям Харьковщины наблюдать, как меняется наш край, как украшают его наши совместные планы.

Надеюсь, эта информация будет толчком для конкретных дел, если люди уже задумались над необходимостью тех или иных преобразований в своем селе или городе. Нужно создать инициативную группу, принять участие в конкурсе, таким образом улучшить состояние дел уже в скором времени», - говорит инициатор конкурса мини-проектов, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2017 года.

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