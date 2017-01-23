Изменен размер пенсионного сбора при первой регистрации транспортного средства 23 января 2017 г. источник 0 0

С 1 января 2017 года установлен новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1600 гривен, в связи чем изменены ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации транспортного средства.