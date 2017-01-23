Изменен размер пенсионного сбора при первой регистрации транспортного средства

С 1 января 2017 года установлен новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1600 гривен, в связи чем изменены ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации транспортного средства.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, согласно п. 8 ст. 4 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации", в случае если стоимость транспортного средства:
не превышает или равна 264 тысячам гривен - оплачивается 3% (если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
более 264 тысяч гривен или равняется 464 тысячам гривен - 4% (если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
более 464 тысяч гривен - 5% (если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).