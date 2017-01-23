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Петр Порошенко наградил харьковчан ко Дню соборности Украины

Петр Порошенко наградил харьковчан ко Дню соборности Украины
Президент Украины Петр Порошенко отметил харьковчан государственными наградами по случаю Дня соборности Украины.
Соответствующий указ №10/2017 от 21 января опубликован на сайте главы государства.

Орден "За заслуги" II степени получил Тарон Тунян - заместитель председателя Харьковской городской общественной организации "Союз Чернобыль".

Орденом "За заслуги" III степени награждены:

  •     Томас Бариновский - старший ординатор отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона, майор медицинской службы,
  •     Игорь Зупанец - заведующий кафедрой Национального фармацевтического университета,
  •     Сергей Куценко - депутат Харьковского городского совета.

Медаль "За труд и доблесть" получил Игорь Исаенко - заместитель начальника управления - начальник отдела Харьковской областной государственной администрации.

Звание "Заслуженный работник образования Украины" присвоено:

  •     Алексею Литвинову - заведующему кафедрой Харьковского национального университета внутренних дел,
  •     Сергею Мельнику  - начальнику факультета Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого, полковнику юстиции.

"Заслуженным юристом Украины" стал Анатолий Русецкий - депутат Харьковского областного совета.

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