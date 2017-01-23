Петр Порошенко наградил харьковчан ко Дню соборности Украины

Соответствующий указ №10/2017 от 21 января опубликован на сайте главы государства.
Орден "За заслуги" II степени
получил Тарон Тунян - заместитель председателя Харьковской городской общественной организации "Союз Чернобыль".
Орденом "За заслуги" III степени
награждены:
Медаль "За труд и доблесть"
- Томас Бариновский - старший ординатор отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона, майор медицинской службы,
- Игорь Зупанец - заведующий кафедрой Национального фармацевтического университета,
- Сергей Куценко - депутат Харьковского городского совета.
получил Игорь Исаенко - заместитель начальника управления - начальник отдела Харьковской областной государственной администрации.
Звание "Заслуженный работник образования Украины"
присвоено:
"Заслуженным юристом Украины"
- Алексею Литвинову - заведующему кафедрой Харьковского национального университета внутренних дел,
- Сергею Мельнику - начальнику факультета Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого, полковнику юстиции.
стал Анатолий Русецкий - депутат Харьковского областного совета.