Покушение на Антона Геращенко: все подробности

Напомним, в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что спецслужба предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России. Имя нардепа названо не было.
Утверждается, что исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали с бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).
В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015 года была размещена такая информация: "Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "ЛНР". 17.06.2014 г. принимал участие в пленении Надежды Савченко. Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов – сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус" (до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104). Дата рождения: 20.10.1965. Место проживания: Украина, Харьковская обл., Чугуевкий р-н, с. Чкаловское".
Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко – то, что он один из создателей базы данных по розыску террористов "Миротворец".
Сам Антон Геращенко тоже заявил, что его хотят убить за создание сайта "Миротворец", на котором собрана информация о сепаратистах.
"Следствие считает, что это связано с моей активной общественной позицией в отношении недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей работой по развитию проекта "Миротворец", - сказал он в эфире 112 канала.
Депутат утверждает, что этот веб-ресурс создает большие проблемы для тех, кто попал в его списки.
"Это такой сайт, на котором собраны данные о более чем 100 тыс. лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины, - сепаратистах, террористах, боевиках. Этот сайт является очень болезненным для всех этих лиц. Фактически они не могут в Украине легально находиться, не могут легально пользоваться банковскими счетами и находятся под надзором спецслужб", - сказал Геращенко.
Его убийство, считает депутат, должно было показать, что у боевиков "руки длинные" и они могут достать неугодных лиц даже в Киеве.
Как сообщается, за Геращенко террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы. После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.
Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 УК – покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная по данному делу – пожизненное заключение. Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к убийству журналиста Павла Шеремета, пишет "Цензор.net"
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Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что задержанные по делу о подготовке покушения на нардепа Антона Геращенко причастны к другим преступлениям.
"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - написал Аваков в Facebook.
"Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией. Вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования", - заключил он.
Шевченковский райсуд Киева арестовал двоих подозреваемых по делу об организации покушения на жизнь нардепа, написал Геращенко в Facebook, комментируя информацию издания "Страна" о том, что покушение могло быть инсценировкой.
"Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, то при публикации вашей лжи, прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога", - отметил Геращенко.
По его словам, при выборе меры пресечения суд учел как объем приведенных следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины.