Политика

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Юрий Луценко заявил о наличии показаний двух депутатов Госдумы РФ по делу Виктора Януковича

Юрий Луценко заявил о наличии показаний двух депутатов Госдумы РФ по делу Виктора Януковича
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже два депутата Государственной думы дали показания по делу Виктора Януковича, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года.
"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - сказал Луценко в эфире "1+1" вечером в воскресенье.

27 декабря 2016 года Луценко на брифинге в Краматорске говорил, что одним из свидетелей, который дал очень важные показания по делу Януковича, является бывший депутат Госдумы РФ. По данным российской "Независимой газеты", речь идет о Илье Пономареве, который летом 2016 года получил вид на жительство в Украине.

В показаниях Пономарев, который был в Госдуме во время аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, рассказал о договоренностях между Януковичем и Россией. В частности, он сообщил, что Янукович отказался от соглашения об ассоциации с ЕС после встречи с российским вице-премьером Игорем Шуваловым.

Луценко также заявил, что в течение февраля Генеральная прокуратура проведет окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело будет передано на рассмотрение суда.

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