Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 69 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.17 г.

Киевский район:
пл. Конституции, 20 (п. №отк,), ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.17 г., ул. Академика Павлова, 319 (п. №7, стояк) до 20:00 24.01.17 г.

Московский район:
пр. Московский, 41 (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 3-а (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 83 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.17 г.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 92 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.17 г., ул. Катаева, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 24.01.17 г.

Слободской район:
ул. Морозова, 1 (п. №10, стояк) до 17:00 23.01.17 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 76 (п. №1, стояк) до 17:00 23.01.17 г., ул. Лопанская, 31, пр. Победы, 68-а, 68, 72, 72-в, 72-г, 74, 74-а до 20:00 23.01.17 г.

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