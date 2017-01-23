В Страсбурге начинается сессия ПАСЕ: в среду обсудят Украину

В Страсбурге сегодня начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано обсуждение функционирования демократических институтов в Украине.

Обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января. Докладчиками Мониторингового комитета являются депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер. В докладе, в частности, приветствуется факт проведения украинской властью «амбициозной программы реформ» с целью реализации ожиданий украинцев во время Революции Достоинства.Вместе с тем докладчики отмечают, что эти реформы проводятся в атмосфере вызовов, вызванных российской агрессией на востоке Украины и аннексией Крыма. Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, Комитет отмечает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не может быть использовано в качестве извинения за непроведение других реформ, которые важны для демократической консолидации страны.Одновременно докладчики констатируют, что был достигнут значительный прогресс в изменении законодательных рамок, необходимых для реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были выполнены и переведены в изменения в поведении и практике, отмечается в документе.Проект соответствующей резолюции был принят на заседании Комитета 14 декабря.Также, согласно повестке дня зимней сессии ПАСЕ, центральной темой являются наступление на журналистов и свободу слова в Европе (докладчик - депутат от Украины Владимир Арьев), вызовы и ответственность onlinе медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и online выступлениям, содержащим ненависть (докладчики Арьев и Марит Маий).Кроме того, в ПАСЕ был вынесен запрос провести срочные прения по вопросу функционирования демократических институтов в Турции и ситуации в Сирии.Ожидается, что к депутатам обратятся два президента - президент Кипра Никос Анастасиадес и президент Румынии Клаус Иоханнис. Приглашен также выступить европейский комиссар по вопросам переговоров о расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.Другими важными вопросами указаны ситуация в Ливане, вызовы региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в секторе Газа.Окончательно повестка дня будет утверждена в первый рабочий день сессии. В тот же день состоятся выборы президента и вице-президентов ПАСЕ, которые избираются на два года. Сейчас президентом является испанец Педро Аграмунт.