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Как установить бесплатный счетчик: список телефонов

фото: Илья Пшеничный

Как установить бесплатный счетчик: список телефонов
Как установить бесплатный счетчик: список телефонов В Харькове работает городская программа по бесплатной установке счетчиков на холодную и горячую воду некоторым категориям льготников.
На официальном сайте горсовета опубликованы телефоны, по которым можно получить информацию о том, как оформить заявку. «Вечерний Харьков» решил выяснить, как ветерану труда или ребенку войны обзавестись бесплатным водомером.

В мэрии перечислили льготников, которым приборы учета холодной и горячей воды установят бесплатно. В список вошли: ветераны войны; дети войны; ветераны труда; многодетные и приемные семьи; реабилитированные граждане, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами; жертвы нацистских преследований.

По вопросу оформления заявок на бесплатную установку счетчиков харьковчанам предлагают обращаться по указанным телефонам. Между тем звонки посыпались в редакцию «Вечерний Харьков».

— Хотела узнать: мой папа относится категории «дети войны» и имеет удостоверение ветерана труда. Может ли он претендовать на бесплатную установку счетчика, если проживает с нами, однако не является основным квартиросъемщиков? Не смогла дозвониться ни по одному телефону, указанному на сайте горсовета, — сетует Наталья Сергеевна.

Не удалось получить информацию по указанным номерам и корреспонденту «Вечернего Харькова» — в ответ раздавались либо короткие гудки, либо трубку никто не брал. На связь вышли лишь в «КП «ХТС» Основянского района. Однако вопрос нашей читательницы поставил сотрудников в тупик. После непродолжительного совещания с коллегами нам предложили перезвонить завтра, поскольку сейчас у них... отключают свет.

Ясность внесли сами коммунальные предприятия.

— Бесплатные счетчики устанавливаются льготным категориям вне зависимости от того, одинокий это человек или проживает с семьей — детьми, внуками. Подавать заявку он может и в том случае, если не является основным квартиросъемщиком, а просто зарегистрирован и проживает в этой квартире, — сообщила руководитель пресс-службы КП «Харьководоканал» Александра Малиновская.

Информацию подтвердили и пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

— Льготник подает заявление либо в районные «Теплосети» по месту жительства, либо в районный «Водоканал», либо в горсовет — как кому ему удобнее. Подавать заявки отдельно и в «Харьковводоканал», и в «ХТС» — не стоит, поскольку мы обмениваемся этой информацией. Сами предприятия бесплатные счетчики по городской программе не устанавливают — работы будет выполнять подрядная организация, которая выиграет тендер, — объяснила руководитель пресс-службы КП «ХТС» Татьяна Чуйкова. — При себе нужно иметь паспорт с регистрацией, идентификационный код и документ, подтверждающий льготу. Если претендент не может прийти сам — в силу возраста или по состоянию здоровья, — подать заявку могут проживающие с ним родственники.

По этой городской программе, по словам Татьяны Чуйковой, на установку счетчиков горячей воды ХТС должны оприходовать до конца года 22 млн 375 тыс. 527 грн., которые выделяет горсовет.

— За эти деньги мы должны установить 10 800 счетчиков в квартиры, где один ввод горячей воды. Есть квартиры с двумя вводами — там мы должны установить еще 1827 приборов. В новостроях планируется оборудовать 14 жилых помещений с тремя вводами — по одному прибору на каждый, то есть 42 «горячих водомера», и четыре квартиры необходимо оснастить четырьмя счетчиками на каждую. Всего будет установлено14 512 приборов учета горячей воды, — подсчитали в ХТС.

Также Татьяна Чуйкова напомнила, что помимо городской программы в КП «ХТС» работает и своя программа по установке бесплатных приборов учета горячей воды 11 льготным категориям — за счет средств предприятия.

— Процедура точно такая же. В прошлом году, например, мы установили 5,5 тысячи бесплатных приборов учета горячей воды, — говорит Татьяна Чуйкова.

Куда обращаться
По вопросу оформления заявок на бесплатную установку счетчиков льготникам в мэрии предлагают звонить по этим телефонам:

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