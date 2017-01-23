Экономика

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ХТЗ будет выпускать военную технику

ХТЗ будет выпускать военную технику
Один из основных приоритетов Харьковской области на 2017 год — новые программы, которые дадут возможность развивать промышленность региона.
Взаимодействие с «Укроборонпромом» дало возможность вовлечь 62 предприятия Харьковщины в программу импортозамещения, а 70 предприятиям — участвовать в контрактах, которые заключены с «Укроборонпромом», отметила председатель ХОГА Юлия Светличная. В частности, удалось наладить работу завода им. Малышева, который показывает 273% роста промышленного производства по отношению к 2015 году.

— Безусловно, государственные заказы, которыми будут обеспечены харьковские предприятия, дадут рост промышленности: это и новые рабочие места, и заработная плата, и оживление экономики в целом, — говорит Юлия Светличная. — Мы будем работать с «Укроборонпромом», продолжать подписанный в прошлом году меморандум и настаивать на том, чтобы проблемные предприятия были вовлечены в производственный процесс. Главная задача — обеспечить рабочими местами харьковчан и жителей области, а также максимальную загрузку предприятий. Ведь количество предприятий «Укроборонпрома» на территории области колоссальное — 13, а вообще государственных — 30. Мы не являемся для них органом управления — это прерогатива центральной власти, поэтому наша основная задача — обратить внимание на проблему.

И первая ласточка — ПАО «Харьковский тракторный завод», который 6 января начал работу  после длительного простоя.

— Завод, в случае необходимости и наличия госзаказов, способен производить не только технику для сельского и коммунального хозяйства, но и для оборонной промышленности — отдельные комплектующие и даже целые машины, — говорит Юлия Светличная. — Сейчас на предприятии ведутся работы по подключению коммуникаций, по организации финансовой деятельности, по поиску новых рынков сбыта, организации работы. Программа-минимум на 2017 год — выпуск 500 единиц техники и вовлечение в производственный процесс до 2000 сотрудников.

А вот на ХАЗе ситуация по-прежнему очень сложная, задолженность — колоссальная.

— Я буду инициировать совместное совещание руководства КБ «Антонов» и «Укроборонпрома», чтобы выяснить, какую продукцию может производить ХАЗ, чем может быть интересен на рынке и как он может быть вовлечен в кооперацию по авиастроению в целом по Украине. Мы будем предпринимать активные действия, чтобы привлечь внимание к этому предприятию и вовлечь его в производство, — говорит Юлия Светличная. — С этой целью мы обращались в Кабмин: есть понимание со стороны правительства и органа управления и есть наше желание реанимировать завод.

Вместе с тем Юлия Светличная отметила, что впервые за последние пять лет в течение 2016 года на Харьковщине наблюдается стабильный рост объемов промышленного производства, который составил 106%. А экспорт Харьковской области в европейские страны и РФ — практически сравнялся.

— Предприятия, которые раньше отправляли продукцию на российский рынок, сегодня ищут другие рынки сбыта. И находят. Так, экспорт машиностроения Харьковской области увеличился в европейские страны в два раза, в Китай — практически на треть, — говорит глава области. — И в 2017 году мы будем совместно работать с крупными и средними предприятиями по поиску рынков сбыта и предлагать возможности находить новых партнеров.

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