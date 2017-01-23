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Николай Конарев не подписал акт приемки харьковского метро, пока не были устранены все недоделки

Николай Конарев не подписал акт приемки харьковского метро, пока не были устранены все недоделки
Исполнилось 90 лет со дня рождения бывшего начальника Южной железной дороги и последнего министра путей сообщения СССР, Героя социалистического труда Николая Конарева.
Николай Семенович родился в Донецке. После окончания в июне 1949 года Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне — УкрГУЖТ) получил распределение на Южную железную дорогу. С этой поры Южная стала для него родной. Пройдя все ступеньки карьерной лестницы, в 1972 году Николай Семенович возглавил магистраль.

Многое сделано Конаревым для модернизации дороги и для Харькова. По его инициативе в нашем городе были построены метрополитен, сорокакилометровая трамвайная линия на Салтовку, Дворец спорта «Локомотив» и плавательный комплекс олимпийского уровня... При этом руководителем он был требовательным и принципиальным.

— После приезда в Харьков председателя Госплана Байбакова вопрос о строительстве метро был решен. Я был назначен председателем госкомиссии по приемке его в эксплуатацию. Причем по плану первая очередь должна была сдаваться в конце 1975 года, а обязательства были взяты повышенные (тогда это практиковалось сплошь и рядом) — к 23 августа. Естественно, недоделок масса, а точнее, как сейчас помню, 1646, — вспоминал спустя четверть века сам Конарев. — Партийное руководство города и области я сразу предупредил: акт не подпишу, пока все не будет устранено. Как на меня ни давили, от своего не отступил.

Как харьковчанин руководил железными дорогами


В январе 1976 года Конарева назначили замминистра путей сообщения, через год — первым замом, а в 1982-м он стал у руля мощнейшей отрасли — Министерства путей сообщения СССР.

Уйдя в отставку в мае 1991 года, Николай Семенович возглавил закрытое внешнеэкономическое акционерное общество «Интертранс». Он ушел из жизни 10 апреля 2007 года — меньше чем через три месяца после своего 80-летнего юбилея. А 27 мая 2007 года от первой платформы вокзала Харьков-пассажирский отправился в свой первый рейс международный пассажирский поезд №19/20 «Николай Конарев».

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