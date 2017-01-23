Николай Конарев не подписал акт приемки харьковского метро, пока не были устранены все недоделки

Исполнилось 90 лет со дня рождения бывшего начальника Южной железной дороги и последнего министра путей сообщения СССР, Героя социалистического труда Николая Конарева.

Николай Семенович родился в Донецке. После окончания в июне 1949 года Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне — УкрГУЖТ) получил распределение на Южную железную дорогу. С этой поры Южная стала для него родной. Пройдя все ступеньки карьерной лестницы, в 1972 году Николай Семенович возглавил магистраль.Многое сделано Конаревым для модернизации дороги и для Харькова. По его инициативе в нашем городе были построены метрополитен, сорокакилометровая трамвайная линия на Салтовку, Дворец спорта «Локомотив» и плавательный комплекс олимпийского уровня... При этом руководителем он был требовательным и принципиальным.— После приезда в Харьков председателя Госплана Байбакова вопрос о строительстве метро был решен. Я был назначен председателем госкомиссии по приемке его в эксплуатацию. Причем по плану первая очередь должна была сдаваться в конце 1975 года, а обязательства были взяты повышенные (тогда это практиковалось сплошь и рядом) — к 23 августа. Естественно, недоделок масса, а точнее, как сейчас помню, 1646, — вспоминал спустя четверть века сам Конарев. — Партийное руководство города и области я сразу предупредил: акт не подпишу, пока все не будет устранено. Как на меня ни давили, от своего не отступил.В январе 1976 года Конарева назначили замминистра путей сообщения, через год — первым замом, а в 1982-м он стал у руля мощнейшей отрасли — Министерства путей сообщения СССР.Уйдя в отставку в мае 1991 года, Николай Семенович возглавил закрытое внешнеэкономическое акционерное общество «Интертранс». Он ушел из жизни 10 апреля 2007 года — меньше чем через три месяца после своего 80-летнего юбилея. А 27 мая 2007 года от первой платформы вокзала Харьков-пассажирский отправился в свой первый рейс международный пассажирский поезд №19/20 «Николай Конарев».