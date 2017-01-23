Дело мнимого полицейского передали в суд

Жертвами афериста стали шестеро детей. Чтобы вызвать у ребят доверие, ему даже не пришлось переодеваться в форму полицейского.

Достаточно было показать справку из ломбарда, которую он выдавал за удостоверение. Целью дешевого спектакля проходимца были дорогие телефоны.— Он подходил к детям на улице с заранее придуманной историей, — рассказывает пресс-офицер Немышлянского отделения полиции Елена Котелович. — Под видом того, что городе якобы участились телефонные кражи, мошенник требовал предъявить телефоны «для проверки».По ее словам, лжеполицейский брал не все подряд — более дешевые кнопочные телефоны возвращал владельцам, а дорогие смартфоны забирал.— Собственникам дорогих телефонов мошенник предлагал пройти в ближайший отдел полиции для проверки данных, — уточняет Елена Котелович. — Но буквально через двести метров сообщал ребенку, что связался с его родителями, так что телефон побудет у него, а хозяин гаджета может быть свободен. Дети разворачивались и уходили. Родители, естественно, ничего не подозревали.На счету телефонного мошенника шесть жертв. Телефоны он сдавал в ломбард или продавал через интернет. Детей для своих коварных планов аферист выбирал неслучайно.— Дети — очень уязвимые, и их легче подчинить в психологическом плане, — поясняет пресс-офицер. — Тем более он представлялся правоохранителем. И хотя был одет в гражданскую одежду, пострадавших сбивала справка из ломбарда — на ней была печать, и дети верили, что это официальный документ.По словам Елены Котелович, подобных ситуаций детям лучше избегать.— Правоохранители имеют право опрашивать несовершеннолетних только в присутствии родителей, опекуна или педагога, — говорит Елена Котелов. — Сам же ребенок в любом случае может развернуться и уйти. Если за ним гонятся, нужно попросить помощи у взрослых, бежать туда, где есть люди.Сейчас дело 31-летнего проходимца передали в суд. Как оказалось, мужчина уже был судим за подобные преступления, но на путь исправления так и не стал — взялся за старое. За телефонные преступления он проходит сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.