Старт медицинской реформы откладывается на полгода

По-прежнему не существует ни типового договора, который должен заключаться между врачом и пациентом, ни механизма «хождения денег за пациентом».По словам заместителя председателя облгосадминистрации Михаила Черняка, внедрение первого этапа медицинской реформы, запланированное на январь 2017-го, отложено специалистами Минздрава как минимум на полгода — до 1 июля — в связи с необходимостью доработки.— К этому моменту должен прежде всего появиться типовой договор, который пациент будет заключать с врачами первичного звена — педиатрами и семейными врачами. Поэтому пока такие контракты не заключаются из-за отсутствии типового договора, который должны разработать в Минздраве, — говорит Михаил Черняк. — Кроме того, должен быть отработан механизм «хождения денег за пациентом», то есть когда врач получает средства на каждого конкретного пациента, и центр первичной помощи финансируется в зависимости от количества прикрепленных к нему пациентов. Должно быть четкое понимание — за какие услуги и в каком объеме. А чтобы обеспечить семейному врачу фактическую оплату за предоставление услуг пациенту, должен быть создано Национальное агентство по финансированию здравоохранения — прообраз страховой медицины. Все это требует детальных доработок. Поэтому пока мы говорим о том, что готовимся к реформе.По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, для внедрения системы, при которой «деньги ходят за пациентом», не понадобится внесение изменений в законы: достаточно будет принять постановления правительства о создании Нацагенства, которое будет иметь представительства во всех регионах и напрямую заключать договоры с поставщиками медицинских услуг всех уровней — от больниц до семейных врачей. Деньги между ними будут распределяться в зависимости от количества договоров, заключенных с пациентами. Помимо этого, на новую структуру будут возложены функции контроля за качеством предоставляемых услуг.А реализацию второго и третьего уровня медицинской реформы, по словам Михаила Черняка, планируется начать в 2018 году.— Первичный уровень — это семейный врач, по сути — участковый, педиатр. Они должны лечить болезни, не требующие специального вмешательства, и выписывать направления на прием к узким специалистам, которые уже находятся на втором уровне. Второй уровень — это центральные и районные больницы, где есть операционные, стационарные палаты, то есть это многопрофильные больницы с узкими специалистами — кардиолог, гастроэнетеролог, невропатолог, окулист. А третий уровень — это учреждения высокоспециализированной сферы, как, например, наша областная больница, где проводятся сложные операции, есть реабилитация — то есть имеется соответствующая материально-техническая база, — уточнил Михаил Черняк.