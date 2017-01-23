Харьков

  • 192
    •  / 

Харьковчан приглашают обсудить новый памятник

Харьковчан приглашают обсудить новый памятник
В Харькове стартует конкурс проектов памятника героям Небесной сотни.
В Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства 23 января откроется конкурс-выставка проектов памятника героям Небесной сотни, посвященная трем харьковчанам: Владиславу Зубенко, Евгению Котляру и Юрию Паращуку, погибшим на киевском Майдане в феврале 2014 года.

 — Памятник будет установлен на площади Небесной сотни, конкурс проводит Евромайдан совместно с облгосадминистрацией, — рассказывает координатор харьковского Евромайдана и член жюри конкурса Владимир Чистилин. — Мы включили в состав жюри представителей ХОГА и общественности, известных скульпторов из Харькова и других городов Украины, общественников, родственников харьковских героев Небесной сотни. Памятник будет установлен в центре города и будет заметен, поэтому мы ждем интересных, ярких работ. Хотим, чтобы это была современная работа, которая отражала бы дух тех событий. Я понимаю, что работать в этой плоскости очень сложно: слишком свежи события. Поэтому очень важно, чтобы авторы их осмыслили и нашли некую изюминку.

Прониклись ли авторы идеей, пока неизвестно: участие в конкурсе анонимное, поэтому организаторы до открытия выставки не знают ни имен участников, ни результатов их труда. Известно лишь то, что в конкурсе приняли участие опытные скульпторы, художники, студенты, а работы, которые уже видел Владимир Чистилин, отличаются по стилям и направлениям. Этот конкурс открытый, в нем участвовали все желающие, но их не много: известно, что авторы предоставили пока около полутора десятков работ, один эскиз поступил из Киева.

— Проблема в том, что этот конкурс бесплатный, он проходил на общественный началах, хотя стимулировать художников должна сама тема, — говорит Владимир Чистилин. — Честно говоря, среди конкурсных маловато студенческих работ. В Харькове три профильных вуза, и я ожидал, что студенты подключатся активнее: мне кажется, что участие в таком конкурсе для молодежи — возможность о себе заявить.

Авторов проектов принципиально не ограничивали техническим заданием, поэтому ни габариты будущего памятника, ни материалы, из которых он будет изготовлен, пока неизвестны. Результатом конкурса может стать и грандиозный монумент, и небольшая символическая работа, говорит Владимир Чистилин.

Чтобы все желающие могли ознакомиться с работами, выставка будет продолжаться больше трех недель — до 17 февраля. Харьковчане могу присоединиться к обсуждению: каждый желающий сможет оставить на выставке отзывы — организаторы обещают учесть мнение горожан.

Следующим этапом станет сбор средств на изготовление и установку памятника. Сколько понадобится денег, пока неизвестно — это зависит проекта, который выиграет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5967 грн
100 USD 2742.85 грн
100 EUR 2916.2 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи