Харьковчан приглашают обсудить новый памятник

В Харькове стартует конкурс проектов памятника героям Небесной сотни.



В Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства 23 января откроется конкурс-выставка проектов памятника героям Небесной сотни, посвященная трем харьковчанам: Владиславу Зубенко, Евгению Котляру и Юрию Паращуку, погибшим на киевском Майдане в феврале 2014 года.— Памятник будет установлен на площади Небесной сотни, конкурс проводит Евромайдан совместно с облгосадминистрацией, — рассказывает координатор харьковского Евромайдана и член жюри конкурса Владимир Чистилин. — Мы включили в состав жюри представителей ХОГА и общественности, известных скульпторов из Харькова и других городов Украины, общественников, родственников харьковских героев Небесной сотни. Памятник будет установлен в центре города и будет заметен, поэтому мы ждем интересных, ярких работ. Хотим, чтобы это была современная работа, которая отражала бы дух тех событий. Я понимаю, что работать в этой плоскости очень сложно: слишком свежи события. Поэтому очень важно, чтобы авторы их осмыслили и нашли некую изюминку.Прониклись ли авторы идеей, пока неизвестно: участие в конкурсе анонимное, поэтому организаторы до открытия выставки не знают ни имен участников, ни результатов их труда. Известно лишь то, что в конкурсе приняли участие опытные скульпторы, художники, студенты, а работы, которые уже видел Владимир Чистилин, отличаются по стилям и направлениям. Этот конкурс открытый, в нем участвовали все желающие, но их не много: известно, что авторы предоставили пока около полутора десятков работ, один эскиз поступил из Киева.— Проблема в том, что этот конкурс бесплатный, он проходил на общественный началах, хотя стимулировать художников должна сама тема, — говорит Владимир Чистилин. — Честно говоря, среди конкурсных маловато студенческих работ. В Харькове три профильных вуза, и я ожидал, что студенты подключатся активнее: мне кажется, что участие в таком конкурсе для молодежи — возможность о себе заявить.Авторов проектов принципиально не ограничивали техническим заданием, поэтому ни габариты будущего памятника, ни материалы, из которых он будет изготовлен, пока неизвестны. Результатом конкурса может стать и грандиозный монумент, и небольшая символическая работа, говорит Владимир Чистилин.Чтобы все желающие могли ознакомиться с работами, выставка будет продолжаться больше трех недель — до 17 февраля. Харьковчане могу присоединиться к обсуждению: каждый желающий сможет оставить на выставке отзывы — организаторы обещают учесть мнение горожан.Следующим этапом станет сбор средств на изготовление и установку памятника. Сколько понадобится денег, пока неизвестно — это зависит проекта, который выиграет.