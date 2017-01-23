Харьков

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Художники нашли альтернативное применение ершикам в Харькове

фото: Михаил Кучнев

Художники нашли альтернативное применение ершикам в Харькове
Букет из унитазных ершиков, эротичные велосипедные сиденья, взъерошенная горящей сигаретой селедка под шубой. В ЕрмиловЦентре открылась выставка с интригующим названием «Тыр-щ-ук-ыц-жжи-пх».
Не каждый входящий в ЕрмиловЦентр подозревает, что его визит в прямом смысле слова меняет экспозицию. Не все замечают, что по потолку от входной двери на внушительное расстояние к противоположной стене тянутся тросы, к концу которых прикреплена гиря, ведро с водой и большая тряпка. Едва открывается входная дверь в галерею, мокрая тряпка выныривает из ведра и елозит по краскам, смывая изображение.

Выставка начинается с больших странностей


— Художники из Киева Катерина Берлова, Михаил Букша, Ольга Гайдаш, Александр Ельцин, Саша Курмаз и Катерина Либкинд пригласили двух московских коллег из группы «ЕлиКука» Олега Елисеева и Евгения Куковерова, — рассказывает директор ЕрмиловЦентра Наталия Иванова. — Мы запланировали проект еще год назад. Он — о предметах, о формах, о новой трактовке предметного искусства. Когда-то для повседневных нужд были придуманы определенные предметы, которые определенным же образом и используются. А участники проекта предложили свой взгляд на обыденные вещи. Современное искусство очень разнообразное, оно работает в самых разных жанрах и направлениях, но авторы нашли общие темы. Неслучайно в эту группу художников не попали творцы, которые работают в сфере социально-политического искусстве. В этом проекте нет политики: авторы решили привлечь внимание к предметам и формам. В последние годы общество потребления заполнило свою жизнь гипсокартоном, пластиком, лепниной. А может, на самом деле нам это не нужно?

Проект «Тыр-щ-ук-ыц-жжи-пх» — большой коллективный труд авторов. Художники не просто привезли и развесили свои работы, а получили пустое пространство и наполнили его. Каждый день здесь что-то менялось, придумывалось, кто-то добавлял подробности в свои работы, рассказывает директор ЕрмиловЦентра.

Что можно найти в селедке под шубой


Выставка очень неоднозначна и не всем придется по вкусу. Посетители старшего возраста, как правило, надолго здесь не задерживаются — не видят в работах искусства. Но творческая молодежь заинтересованно рассматривает видео, фото, инсталляции и делится мнениями. Здесь немало провокаций: фотографии велосипедных сидений, которые, как выясняется, могут быть очень эротичны; гипсовый кругляш рыночной лепнины для потолка а-ля роскошь и торчащая из него неприглядная толстенная труба; стоящий на порожке бокал с вином и придавленная дверью тянущаяся к нему надутая резиновая перчатка. А еще на видном месте в ЕрмиловЦентре красуется в вазе впечатляющий букет пушистых разноцветных ершиков для унитаза. Одна из провокаций для тех, кто любит пофилософствовать — «радуга» из обтянутых фольгой изогнутых труб. Нижние концы каждой трубы опущены в трехлитровые банки, наполненные жидким мылом, подкрашенным в синий и зеленый цвет на верхние концы «радуги» надеты наушники, которые посетители могут на себя примерить.

— Наушники придуманы для того, чтобы слушать музыку, а может быть, нужно слушать тишину? — делится директор ЕрмиловЦентра. — Но я трактовала бы эту работу больше как социально-политическое искусство: мне кажется, она имеет непосредственное отношение к такой теме, как информационная пропаганда, которая, как мыло, вливается нам в уши.

Автор этой работы Олег Елисеев трактует идею иначе.

— Возможны разные интерпретации: это может быть высасывание мозгов или, наоборот, прослушивание цвета. А может быть, в одно ухо вливается что-то синее, а из другого выливается что-то зеленое.

Одно из видео показалось корреспонденту «ВХ» впечатляющим для курильщиков: горящая сигарета втыкается во что-то похожее на легкие человека. Но, как выяснилось, все не так страшно.

— На этом видео рука с сигаретой забирается туда, куда нельзя лезть — в сельдь под шубой, — делится Олег Елисеев. — Иногда хочется нарушить правила, залезть руками в салат, почувствовать массу, ощутить красивую визуальную картинку — яркие цвета многослойного блюда. Все наши видео абсолютно абсурдны. В них нет логики. Главное — сопоставлять несопоставимые вещи и смотреть, что из этого получится.

Исследовать можно даже внутренности урны


В экспозиции немало видеоматериалов: так, в одном из эпизодов художница Катерина Берлова пытается потрогать босой ногой урну изнутри.

— Это исследование, попытка посмотреть на мир по-новому. Я трогаю вещи и пытаюсь их понять, — рассказывает Катерина Берлова. — Это — алогичное иррациональное исследование мира. Для меня это не урна, а какая-то выемка. Я пытаюсь посмотреть на вещи, не понимая, что они на самом деле значат, не концентрируясь на их общепринятом значении.

Еще одна идея художницы — комната, заполненная мехом с длинным ворсом.

— Было важно создать ощущение чего-то живого, пушистого, теплого, что буквально выпадает из комнаты. Это чувственное искусство, которое, наверное, не нуждается в объяснениях. Скорее всего, оно рассчитано на тактильные ощущения, — говорит художница.

— Меня, как директора центра, не может не радовать, что в последнее время мы показали харьковчанам самые разные проекты, — говорит Наталия Иванова. — У нас побывало множество харьковских и зарубежных авторов, мы показали одесское искусство, презентовали современных галицких художников, а теперь презентуем киевлян и москвичей. Очень важно, что в ЕрмиловЦентре формируется мультимедийная культурная политика, и надеюсь, эту линию мы сохраним и в перспективе. Кроме того, очень радует, что опыт наших коллективных проектов говорит о том, что здесь рождаются самые чудаковатые и странные идеи, которые художники не реализовали бы в другом месте. То, что у них получилось, можно увидеть только здесь и только сейчас: больше нигде в таком формате и в таком наполнении увидеть экспозицию невозможно.

Выставка «Тыр-щ-ук-ыц-жжи-пх» завершит работу 8 февраля.

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