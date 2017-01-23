Верховная Рада разрешила ввести в Украину иностранные войска

Верховная Рада разрешила допуск в Украину вооруженных сил других государств.

Соответствующее решение президента (законопроект №5636) поддержали 236 народных депутатов.Согласно документу в 2017 году на территорию страны будут допущены подразделения вооруженных сил иностранных государств для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, а также украинско-американских учениях «Си бриз 2017» и «Рэпид трайдент 2017».В сопроводительных документах к законопроекту, опубликованных на сайте парламента, говорится, что в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается сроком до 365 дней допустить на территорию Украины около трех тысяч военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» с вооружением и военной техникой, в том числе до шести самолетов и вертолетов.В июле — сентябре 2017 года в рамках украинско-американских учений «Си бриз 2017» на территорию Украины на срок до 25 суток предлагается допустить около 2,5 тысячи военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира» с вооружением и военной техникой, до десяти кораблей, до пяти подводных лодок, до десяти самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.В июне — ноябре 2017 года в рамках украинско-американских учений «Рэпид трайдент 2017» на территорию Украины сроком до 25 суток предлагается допустить около двух тысяч иностранных военнослужащих, а также до шести самолетов и десяти вертолетов.