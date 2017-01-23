После трапмляции инаугурации
23 января 2017 г.
Сергей Потимков
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23 января 2017 г.
Сергей Потимков
Был, но не достаточно. Буш был полным Трампом. Трамп будет полным Бушем. Он будет старым новым президентом новой старой Америки. А вам хотелось кого: Рузвельта? У нас в Украине уже есть в каком-то смысле один.
Фамилия - Кернес. "Литературный псевдоним" - Гепа. Вот если бы он стал президентом США - это было бы подлинной катастрофой. Он бы быстро научил тамошних пенсионеров скамеечки любить. А так он пока изолирован в Харькове. А вы тут все заладили: трамп, трамп, трамп...
Но Америка, конечно же, замерла перед выбором: что разгребать - снег у себя, или песок за тысячу миль от родных берегов.
"Мак Дональд" Трамп примет верное решение? Он примет решение, которое принял бы любой президент США. Вот увидите...
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