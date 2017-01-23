После трапмляции инаугурации

Трамп - новый президент Америки. Что здесь страшного? Ведь сказано: президент Америки, а не, предположим, Гамбии. В США в течение всей их истории правили только те, кто хоть немножечко, а все-таки Трамп. Обама не был Трампом?

Был, но не достаточно. Буш был полным Трампом. Трамп будет полным Бушем. Он будет старым новым президентом новой старой Америки. А вам хотелось кого: Рузвельта? У нас в Украине уже есть в каком-то смысле один.



Фамилия - Кернес. "Литературный псевдоним" - Гепа. Вот если бы он стал президентом США - это было бы подлинной катастрофой. Он бы быстро научил тамошних пенсионеров скамеечки любить. А так он пока изолирован в Харькове. А вы тут все заладили: трамп, трамп, трамп...



Но Америка, конечно же, замерла перед выбором: что разгребать - снег у себя, или песок за тысячу миль от родных берегов.



"Мак Дональд" Трамп примет верное решение? Он примет решение, которое принял бы любой президент США. Вот увидите...