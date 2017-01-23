Небо над Донбассом выделили в отдельную военно-воздушную зону

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в решение о военно-административном делении территории Украины в части воздушного пространства.

Об этом говорится в указе главы государства №12 от 23 января, текст которого размещен на его сайте. Изменения внесены в указ президента от 5 февраля 2016 года № 39, которым устанавливалось, что воздушное пространство Украины делится на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район.Новая редакция пятого пункта указа теперь изложена таким образом: "Воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территории Украины".Также сказано, что военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований "Запад", "Центр", "Восток" и "Юг". Кроме того, этим указом определяются координаты четырех военно-воздушных зон. В частности, указом создана военно-воздушная зона "Восток", которая включает в себя оккупированную территорию Донбасса. Эта воздушная зона проходит "по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией в географической точке 51°14'55" северной широты и 34°28'40" восточной долготы".Ранее в указе президента сказывались лишь три военно-воздушные зоне "Юг", "Центр" и "Запад" и отдельный военно-воздушный район.