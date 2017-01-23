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Дональд Трамп отказался обнародовать налоговую декларацию

Дональд Трамп отказался обнародовать налоговую декларацию
Президент США Дональд Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию.
Об этом советник главы американского государства Келлиан Конуэй заявила в воскресенье, 22 января, в интервью ABC News, добавив, что никому из избирателей "не было до этого дела".

"Людей это не беспокоило. Они проголосовали за него. Хотелось бы прояснить: большинство американцев сейчас заботит только то, как будут выглядеть их декларации в период президентства Трампа, а не как выглядит его", - подчеркнула она, делая отсылку к предвыборным обещаниям республиканца ослабить налоговое бремя для американских граждан.

Между тем, как отмечает DW, на сайте Белого дома размещена петиция, в которой содержатся призывы к Трампу немедленно обнародовать сведения о его налоговой отчетности. На момент написания материала подписи под документом поставили 230 тысяч 993 человека. Таким образом порог в 100 тысяч подписей за месяц, необходимый, чтобы Белый дом согласился рассмотреть обращение, не только достигнут, но и превышен почти в два раза.

Также новейший опрос, проведенный по заказу газеты The Washington Post и телекомпании ABC, свидетельствует о том, что с аналогичными требованиями к главе государства выступают 74% американских респондентов, включая 53% республиканцев.

Сам Трамп в ходе предвыборной кампании утверждал, что не может опубликовать свою налоговую отчетность, пока по ней не будет завершен аудит.

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