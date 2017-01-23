Ученые составили список самых масштабных угроз для Земли

О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.

Возможной причиной гибели Земли является мощная энергия, исходящая от Солнца. Выяснилось, что звезда издает магнитные поля, способные выпускать солнечные пятна, во много раз большие планеты, а также некое излучение – солнечный ветер. Он может вызывать огневые бури, после которых жизнь на планете сможет существенно ухудшиться.Еще одной угрозой является астероид. Предполагается, что именно от них погибли динозавры. Также стало известно, что в космосе их летает огромное множество, а некоторые представляют большую опасность.На третьей строчке опасностей космоса и возможной гибели Земли стоит охлаждение Солнца. Специалисты считают, что это наверняка произойдет, но не ранее, чем через 7,7 миллиардов лет. Постепенно светило станет менять температуру, в конце вызывая сильный солнечный ветер, от которого случится замедление Земли. Из-за этого планета попадет в наружный слой звезды и растает навеки.Также, в космосе существует определенная блуждающая звезда, которая, проходя мимо Млечного Пути, может затронуть «облако Оорта», состоящее из множества каменных комет. Что может привести к увеличению звезды, которая может по своей траектории мчаться в сторону Земли, что приведет к её «летальному исходу».