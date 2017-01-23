Совет НБУ опубликовал рекомендации для стабилизации курса гривны

Совет Национального банка опубликовал полный список своих рекомендаций, утвержденный 17 января, для улучшения ситуации на валютном рынке Украины.

прогнозировать объемы государственных поступлений и расходов с единого казначейского счета (ЕКС);

использовать активное управление остатками на ЕКС за счет активной политики привлечения на внутреннем рынке;

принять меры по равномерному возмещению НДС как в течение года, так и в течение каждого месяца;

обработать вопрос целесообразности внедрения среднесрочного прогнозирования ликвидности ЕКС;

сопровождать в комитетах Верховной Рады законопроекты по вопросам банковской деятельности и валютного регулирования.

Документ обнародован на сайте Национального банка. Правлению НБУ предложено продолжать мониторить ситуацию на валютном рынке и риски стабильности гривны, в частности относительно достижения инфляционных целей НБУ и финансовой стабильности.Во-вторых, НБУ должен провести детальный анализ влияния динамики сезонных факторов на уровень спроса и предложения иностранной валюты на межбанке и разработать защитный механизм для сглаживания колебаний, связанных с этими сезонными факторами.С целью более эффективного сглаживания шоков и учитывая необходимость наращивания международных резервов, НБУ рекомендуется использовать разные формы валютных интервенцийЧетвертый совет - проводить активную коммуникационную политику, направленную на разъяснение общественности причин колебаний на валютном рынке и логику реакций НБУ с учетом того, что Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу определено использование режима плавающего обменного курса гривны.Есть и