Совет НБУ опубликовал рекомендации для стабилизации курса гривны

Документ обнародован на сайте Национального банка. Правлению НБУ предложено продолжать мониторить ситуацию на валютном рынке и риски стабильности гривны, в частности относительно достижения инфляционных целей НБУ и финансовой стабильности.
Во-вторых, НБУ должен провести детальный анализ влияния динамики сезонных факторов на уровень спроса и предложения иностранной валюты на межбанке и разработать защитный механизм для сглаживания колебаний, связанных с этими сезонными факторами.
С целью более эффективного сглаживания шоков и учитывая необходимость наращивания международных резервов, НБУ рекомендуется использовать разные формы валютных интервенций
Четвертый совет - проводить активную коммуникационную политику, направленную на разъяснение общественности причин колебаний на валютном рынке и логику реакций НБУ с учетом того, что Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу определено использование режима плавающего обменного курса гривны.
Есть и совместные рекомендации НБУ и Кабмину:
- прогнозировать объемы государственных поступлений и расходов с единого казначейского счета (ЕКС);
- использовать активное управление остатками на ЕКС за счет активной политики привлечения на внутреннем рынке;
- принять меры по равномерному возмещению НДС как в течение года, так и в течение каждого месяца;
- обработать вопрос целесообразности внедрения среднесрочного прогнозирования ликвидности ЕКС;
- сопровождать в комитетах Верховной Рады законопроекты по вопросам банковской деятельности и валютного регулирования.