Экономика

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Совет НБУ опубликовал рекомендации для стабилизации курса гривны

Совет НБУ опубликовал рекомендации для стабилизации курса гривны
Совет Национального банка опубликовал полный список своих рекомендаций, утвержденный 17 января, для улучшения ситуации на валютном рынке Украины.
Документ обнародован на сайте Национального банка. Правлению НБУ предложено продолжать мониторить ситуацию на валютном рынке и риски стабильности гривны, в частности относительно достижения инфляционных целей НБУ и финансовой стабильности.

Во-вторых, НБУ должен провести детальный анализ влияния динамики сезонных факторов на уровень спроса и предложения иностранной валюты на межбанке и разработать защитный механизм для сглаживания колебаний, связанных с этими сезонными факторами.

С целью более эффективного сглаживания шоков и учитывая необходимость наращивания международных резервов, НБУ рекомендуется использовать разные формы валютных интервенций

Четвертый совет - проводить активную коммуникационную политику, направленную на разъяснение общественности причин колебаний на валютном рынке и логику реакций НБУ с учетом того, что Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу определено использование режима плавающего обменного курса гривны.

Есть и совместные рекомендации НБУ и Кабмину:

  •     прогнозировать объемы государственных поступлений и расходов с единого казначейского счета (ЕКС);
  •     использовать активное управление остатками на ЕКС за счет активной политики привлечения на внутреннем рынке;
  •     принять меры по равномерному возмещению НДС как в течение года, так и в течение каждого месяца;
  •     обработать вопрос целесообразности внедрения среднесрочного прогнозирования ликвидности ЕКС;
  •     сопровождать в комитетах Верховной Рады законопроекты по вопросам банковской деятельности и валютного регулирования.

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