Экономика

  • 147
    •  / 

С февраля подорожает электроэнергия для промышленности

С февраля подорожает электроэнергия для промышленности
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 февраля повысила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 1-3%.
Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ, сообщает УНИАН.

Например, тарифы для клиентов «Киевэнерго» для первого класса напряжения вырастут на 0,6% –до 147,71 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 1,9%, до 170,72 копейки за 1 кВт-ч. Для потребителей «ДТЭК Днепрооблэнерго» тарифы для первого класса напряжения с 1 февраля вырастут на 1,1% –до 141,01 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 3%, до 168,4 копейки за 1 кВт-ч.

Согласно документу, данное решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя) НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

Напомним, в конце сентября 2016 года НКРЭКУ разрешила поставщикам электроэнергии по регулируемому тарифу (облэнерго) с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.

С 1 июля 2016 года НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%. С 1 октября комиссия вновь повысила тарифы на электроэнергию для промышленности на 9,5%-9,8%, в результате чего тарифы для потребителей первого класса напряжения выросли на 9,8% –до 157,28 копейки за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 9,5%, до 196,99 копейки за 1 кВт-ч (без НДС).

22 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных (рыночных) отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5934 грн
100 USD 2733.25 грн
100 EUR 2928.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи