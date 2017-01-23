Минфин и Минздрав изменили схему начисления средств для отправки украинцев на лечение за границу

Украинцев будут отправлять на лечение за границу по новой системе.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства охраны здоровья и Министерства финансов, обнародованном на странице в Facebook."Жизнь украинцев является высшей ценностью для государства. Понимая, что существует ряд обстоятельств, по которым некоторые граждане не в состоянии самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение за границей, государство выделяет средства для отправки пациентов за границу", - отметили в Минздраве.Также в министерстве пояснили, что работает специальная комиссия, которая отвечает за прием документов, ведение учета и определение списка пациентов, на лечение которых будут выделяться средства."Обычно деньги на лечение за границей перечислялись Минздравом равными траншами трижды в год, что означает, что мы отправляли группы пациентов также трижды в год не в соответствии с их состоянием, а с поступлением средств. Мы обратились к нашим коллегам из Министерства финансов с просьбой изменить эту систему и перечислить все средства в начале года, для того, чтобы больных можно было отправлять сразу же после принятия решения Комиссией", - добавили в Минздраве.Как отмечается, Минфин согласился перечислить средства за весь год в течение первого квартала."Благодаря этому уже до конца марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются", - добавили в министерстве.