Сергей Жадан пишет книгу о Донбассе

«Писателю достаточно быть благодарным слушателем и зрителем»

Сергей Жадан пишет даже в самолете

Сергей Жадан пытается разобраться в менталитете людей с Донбасса

«Неуместно смотреть на происходящее с иронией»

«Я не фанат собственного творчества на театральных площадках»

Политические заказы Жадану не интересны

«Собаки» — хорошие люди

Как Сергей Жадан ел чужой хлеб

Личное дело

Сергей Викторович Жадан родился в Старобельске Луганской области 23 августа 1974 года. В 1996 году окончил Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды. В 1996–1999 годах учился в аспирантуре ХНПУ; кандидат филологических наук. С 2000 по 2004 годы — преподаватель кафедры украинской и мировой литературы ХНПУ.

Переводит стихи с немецкого, английского, польского, белорусского, русского языков. Его книги переводились на немецкий, английский, французский, польский, сербский, хорватский, литовский, белорусский, русский, латвийский, итальянский, чешский, венгерский, шведский, грузинский и армянский языки.

Женат, двое детей. родился в Старобельске Луганской области 23 августа 1974 года. В 1996 году окончил Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды. В 1996–1999 годах учился в аспирантуре ХНПУ; кандидат филологических наук. С 2000 по 2004 годы — преподаватель кафедры украинской и мировой литературы ХНПУ.Переводит стихи с немецкого, английского, польского, белорусского, русского языков. Его книги переводились на немецкий, английский, французский, польский, сербский, хорватский, литовский, белорусский, русский, латвийский, итальянский, чешский, венгерский, шведский, грузинский и армянский языки.Женат, двое детей.

— Здравствуйте, Сергей. Вам звонит Светлана. Скажите, кем вы себя ощущаете прежде всего: переводчиком, писателем, поэтом, драматургом или музыкантом?— Я — литератор. Пишу стихи и прозу, сотрудничаю с разными издательствами, работаю переводчиком.— Нет ли желания заняться еще каким-либо направлением в творчестве?— Честно говоря, времени не хватает даже на то, чем занимаюсь сейчас. Очень много работы.— Сергей, добрый день. Это Мария. Поделитесь — что вас вдохновляет?— Меня вдохновляют люди, с которыми я общаюсь, обстоятельства, с которыми я сталкиваюсь, вдохновляет жизнь. Чтобы иметь достаточно материала для творчества, писателю достаточно просто быть внимательным и благодарным слушателем и зрителем.— Бывали случаи, когда вдохновение посещало вас внезапно, в каких-то необычных условиях?— Таких случаев множество: идея рассказа, стихотворения, песни или газетного материала возникает именно в тот момент, когда ты вдруг что-то видишь, с кем-то общаешься. Например, на днях мы были в Широкино, выступали перед нашими бойцами, и в процессе общения с комбатом спонтанно появилась идея написать репортаж.— Здравствуйте! Это Константин. Скажите, а при каких обстоятельствах вы категорически не можете работать? Что мешает?— Такого не бывает. Конечно, лучше всего работать в кабинете, когда никто не мешает, но для меня нет обстоятельств, которые могут помешать работать. Я умею концентрироваться в любых условиях — на вокзалах, в аэропортах, в поездах и в самолетах.— А как рождаются ваши персонажи? Выдуманы ли они или вы берете их из жизни?— Большинство моих персонажей существуют в жизни, но многие об этом даже не догадываются. Мне интересно не придумывать героев, а переносить их из реальности на бумагу. Иногда бывает, что мой герой — конкретный человек, которому я передаю характерные черты, особенности поведения и речи, а иногда это коллективный персонаж.— А долго ли приходится наблюдать за человеком, чтобы выписать его образ?— Есть люди, с которыми достаточно поговорить минуту-другую, чтобы заметить самое главное, самое интересное, то, что отличает их от остальных.— Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас пишете?— Мы с музыкантами работаем над новыми песнями, пишу книгу стихов, материалы в газеты. Одна из последних идей — написать о впечатлениях от последней поездки в Донбасс. Но основная работа сейчас — роман, над которым работаю с 2014 года. Книга получается не очень веселая — о том, что происходит сейчас в Донбассе. Речь идет о событиях 2015 года и о людях, которые оказались на линии фронта. Главный герой — не военнослужащий, человек, который находится на линии фронта и старается найти себя. Сюжет книги подсказал мой знакомый, который находится на оккупированной территории. Я стараюсь его морально поддерживать, поскольку он живет непосредственно около линии фронта. Мы переписывались, и из этих писем возникла идея романа. Сейчас я его дописываю и очень надеюсь, что книга выйдет в этом году.— Интересно, а ваш герой пересекает линию размежевания? И пересекали ли ее вы?— Мой персонаж пересекает, а меня туда не пускают. В последний раз я был в Луганске и Донецке в мае 2014 года. В то время там уже были сепаратисты, но их было мало. Над частью зданий в Донецке были российские флаги, над частью — украинские, уже были захвачены некоторые административные здания. Это было очень странное время: туда еще можно было приезжать, практически никого не останавливали и не проверяли, но уже существовала невидимая линия размежевания.— Вам нравится ваш герой?— Он сложный, у него далеко не однозначная позиция, которая мне много в чем несимпатична, но я стараюсь не заниматься дидактизмом, кого-то воспитывать и учить жизни. Я стремлюсь показать историю и персонажа во всей его противоречивости. Мне кажется, умный читатель сам даст оценку, попробует разобраться и сделает выводы.— А какова идея романа?— Идея в том, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно оставаться человеком, даже при самом печальном развитии ситуации можно оставаться собой и помогать другим.— Скажите, это роман только о Донбассе или о нас всех?— Прежде всего о Донбассе. Сами знаете, как у нас любят оценивать жителей Луганской и Донецкой области, как о них иногда говорят. При этом не все понимают, что на самом деле происходит на этой территории, и часто дают очень необъективные характеристики. Мне самому интересно, в чем же специфика менталитета человека из Донбасса. Я пытаюсь в этом разобраться, и моя новая книга будет, в частности, и об этом.— Добрый день, Сергей. Вам звонит Алена. Сергей, вы родом из Луганской области и, пожалуй, лучше многих харьковчан знаете, действительно ли жители Донбасса отличаются от других украинцев.— Безусловно, отличаются. Это специфический регион, он отличается и электоральными настроениями, и культурной ситуацией. Я не говорю, что он хуже или лучше, — это было бы очень некорректно. Каждый регион имеет свою специфику: в Харьковской области одни настроения, на Полтавщине — другие, а жители Западной Украины отличаются от крымчан, и это прекрасно. Мне кажется, одна из характеристик нас, «донбасских» — некоторая социальная и политическая пассивность. Скажем, весной 2014 года в Луганске и Донецке собирались многотысячные митинги в поддержку Украины. Но сейчас эта картинка смазалась, и кое-кому удобнее видеть тотальную поддержку сепаратизма на Донбассе. При этом я хорошо помню и другое: в апреле-мае 2014 года многие местные наблюдали за происходящим, смотрели, как их города захватывают непонятные люди с оружием. По большому счету эти люди не поддерживали сепаратизм, не кричали: «Путин, введи войска!» — они просто смотрели, как это делает кто-то другой. Да, это не очень симпатичная черта, но ради объективности это нужно признать.— Добрый день, Сергей. Меня зовут Татьяна. Вы часто ездите в Донбасс. Зачем?— Во-первых, это моя малая родина, во-вторых, это часть моей большой родины, в-третьих, там много людей — и наши военнослужащие, и мирное население — нуждаются в помощи и поддержке, и было бы неправильно и нечестно изолироваться и делать вид, что тебя это не касается.— Чем помогаете?— По-разному. Начиная от выступлений с «агитационными бригадами» (например, недавно мы дали несколько концертов для наших военных вместе с группой «Танок на майданi Конго» и харьковскими музыкантами Борисом Севастьяновым и Васей Рябко) и заканчивая гуманитарной помощью. Третий год мы с друзьями-волонтерами работаем с детскими домами, школами, интернатами, библиотеками, медицинскими учреждениями — привозим технику, медоборудование, одежду, книги и многое другое.— То есть перекладываете обязанности государства на свои плечи?— Это мое государство, и я не противопоставляю себя ему. Если мы друг другу не поможем, наши проблемы за нас не решит никто. Мне могут не нравиться действия президента, кабмина, депутатов, но я пробую что-то изменить.— То есть вам не нравится то, что сейчас происходит в Украине?— Мне многое не нравится, многое я просто не понимаю. Но я пытаюсь не заниматься голословным критиканством — мне кажется, это непродуктивно. Я езжу в села в прифронтовой линии и вижу: что-то делается — например, отремонтированы школы, детские садики. Говорить после этого, что государство ничего не делает – нечестно.— Сергей? Добрый день, меня зовут Алла. Скажите, вас изменила война?— Большинство из нас — тех, кто видит, что происходит со страной, тех, кто пытается быть в курсе событий — стали другими. У меня исчезло ощущение беззаботности. Вещи, которые раньше казались важными, сейчас просто неуместны. Мне кажется, сегодня просто неуместно смотреть на происходящее со скепсисом и иронией, стараться дистанцироваться. Сейчас мы с друзьями открываем благотворительный фонд, который будет заниматься тем, чем мы занимаемся последние два с половиной года, но, я надеюсь, в большем масштабе. Есть много людей, которые хотят помогать и военным, и гражданским людям в Донбассе.— В чем нуждаются люди на востоке?— Мне кажется, им прежде всего нужны моральная поддержка и ощущение солидарности. Даже больше, чем решение некоторых бытовых проблем. Когда общаешься там с людьми, каждый разговор заканчивается просьбой: «Не бросайте нас. Обязательно возвращайтесь». Это очень важно. Заработать копейку человек всегда сможет, но если он изолирован, ощущает себя брошенным, если его не замечают и игнорируют его проблемы, ему очень трудно морально. Скажем, меня пригласили недавно выступить в библиотеке в Дружковке. Об этом узнали в Константиновке: «А когда к нам?». Ну и как можно к ним не приехать?— В библиотеки тоже ездите не с пустыми руками?— За последние три года мы с друзьями привезли в библиотеки Донбасса, думаю, несколько тонн книг. Читатели благодарны за любые книжки, но просят новую литературу. Книжных магазинов в Донбассе нет, и достать книжные новинки там просто невозможно. Хочется поблагодарить наших издателей. Они охотно идут на контакт и передают много книжек для Донбасса.— Сергей, добрый день! Меня зовут Анна. Какие ваши новые книги готовятся к выходу в свет?— Только переводы. Сейчас мои переводчики сдали две рукописи в Америке, там выйдут две мои книги на английском языке: избранные стихи и «Месопотамия».— А спектакли по вашим произведениям еще будут?— В Харькове предложений пока нет, но, насколько я знаю, в Киеве собираются ставить экспериментальный спектакль, в котором часть текста — мои рассказы.— Не было предложений от европейских театров?— Я знаю, что какой-то спектакль по моей книге поставили сейчас в Австрии, но я его еще не видел. С одной стороны, мне это интересно, с другой — я не фанат собственного творчества на театральных площадках. Если мои работы кому-то интересны — это хорошо.— Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Елена. Скажите, а вам не приходилось писать на заказ — о каком-то человеке или ситуации? Соглашались ли вы на такие предложения?— Книг мне не заказывали, но писатель — это такая же работа, как пекарь, токарь или слесарь. Например, в прошлом году вышла антология, которая называется «ДНК», в которой есть и мой «рассказ на заданную тему». Идея принадлежит Саше Фоззи из ТНМК. В книгу вошли отдельные истории, которые написали семеро писателей. Нам были предложены тема и персонаж, который переходит из истории в историю. Сюжет книги — украинский студент соглашается на эксперимент по расшифровке его ДНК, и китайские ученые фактически считывают его фамильную историю на семь поколений назад. Я писал первый в этой антологии рассказ, работать было интересно.— А если заказ политический?— Каждый писатель сам выбирает, возможно ли для него это. Я такими вещами не занимаюсь: мне не интересно.— Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Роман. Скажите, пожалуйста, а почему писатель Жадан вдруг запел?— Наверное, потому что я очень люблю рок-музыку и у меня много друзей-музыкантов. На самом деле первый совместный проект появился еще в 1997 году с группой «Коллекция». К сожалению, он просуществовал недолго. А в начале 2000-х мы сошлись с «Собаками в космосе»: работали, дружили, делали совместные концерты, а ровно десять лет назад решили — почему бы не попробовать сделать что-то большее? Первые выступления состоялись в сентябре 2007 года, за десять лет состав группы много раз менялся, но теперь мы — не просто творческий коллектив, а большая дружная семья.— Сложно ли работать в таком музыкально-поэтическом формате?— Совсем несложно. «Собаки» — хорошие люди.— А сами петь не пробовали?— Это было бы слишком грустно. Мое участие в проекте сложно назвать пением. Скорее, это мелодекламация.— Добрый день, меня зовут Олег. Несколько лет назад вы признались, что официально безработный. Вы до сих пор не заключили договор ни с кем из работодателей?— Я безработный уже 13 лет — с тех пор как в 2004 году уволился с должности преподавателя украинской литературы Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды.— Не по душе преподавательская деятельность?— Педагогический университет — моя альма-матер. Я выпускник этого вуза, у меня там много друзей, я люблю и коллег, и бывших преподавателей, но преподавательская работа — не совсем мое. Я чувствовал, что ем чужой хлеб.— И как живется свободному человеку? Какова цена свободы?— Замечательно. Минусов я даже назвать не могу — вижу в свободе только плюсы. Главное — не бояться работать, рисковать и экспериментировать.