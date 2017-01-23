Харьковский «Витязь» все глубже на дне

Харьковский «Витязь» провел в рамках чемпионата Украины по хоккею три подряд матча на выезде и во всех потерпел поражение.

На минувшей неделе, в четверг, подопечные Алексея Лазаренко встречались в Кривом Роге в матче 31-го тура с местным «Кривбассом», которому перед этим крупно проиграли дома — 1:8. На этот раз начало встречи сложилось для харьковчан благоприятно: уже на 3-й минуте, когда «Витязь» имел численное преимущество, Дмитрий Ханин открыл счет, подставив клюшку под бросок Егора Посевина. — 0:1. Минимальный перевес харьковчан сохранялся до 27-й минуты, когда Валентин Алексюк восстановил равновесие — 1:1. На 29-й Игорь Слюсарь вывел «Кривбасс» вперед — 2:1, а на 33-й, когда криворожане играли в меньшинстве, Ярослав Свищев увеличил разрыв — 3:1. В третьем периоде гости постарались сделать все, чтобы спасти игру, но в одном из эпизодов Вадим Нестерук, выйдя один на один с вратарем хозяев Андреем Бесхлебным, пробил в штангу. А когда на последней минуте «Витязь» заменил вратаря шестым полевым игроком, Константин Рябенко за 35 секунд до финальной сирены поразил пустые ворота — 4:1.Затем нашим землякам предстояли два подряд матча в Белой Церкви с местным «Белым барсом». В субботу команды проводили перенесенную встречу 22-го тура, а в воскресенье — поединок очередного 32-го тура. Перед поездкой на Киевщину состав «Витязя» пополнился 18-летним нападающим Игорем Боронило, выступавшим в прошлом сезоне за столичную «Льдинку-компаньон». В субботу первый период, как и накануне в Кривом Роге, остался за харьковчанами: на 7-й минуте счет открыл Сергей Алексанян-Петрович — 0:1. Но второй период «Витязь» опять провалил. На 22-й минуте Сергей Бабинец, реализовав численное преимущество, восстановил вновесие — 1:1, на 25-й Дмитрий Даниленко вывел вперед хозяев — 2:1, после чего забивали Кирилл Бондаренко на 26-й — 3:1, Дмитрий Толкунов на 28-й — 4:1, а также Бабинец на 32-й — 5:1 и Даниленко на 39-й — 6:1. А на 8-й секунде третьего периода, когда хозяева играли в большинстве, Максим Разумов довел счет до 7:1. Также в большинстве забрасывали шайбы в ворота «Витязя» Артем Козименко на 50-й минуте — 8:1 и Егор Винницкий на 54-й — 9:1. Также в большинстве забросил вторую шайбу харьковчан в этом матче Игорь Кривонос за 42 секунды до финальной сирены — 9:2.В воскресенье хозяева вышли вперед на первой минуте — 1:0, а на 24-1 счет уже был 4:0. И только на 26-й минуте счет «размочил» Егор Посевин — 4:1, а на 29-й Владислав Ефремов сократил разрыв — 4:2. Но до конца второго периода хозяева площадки дважды использовали численное преимущество: на 32-й минуте это сделал Максим Разумов — 5:2, а на 33-й — Сергей Бабинец, оформивший хет-трик, — 6:2. В заключительном периоде, на 50-й минуте, точку в матче поставил Павел Дворецкий — 7:2.Таким образом, «Витязь» по-прежнему занимает в турнирной таблице последнее, шестое место, имея в своем активе 12 очков после 29 встреч. Но если перед этим выездным турне харьковчане отставали от идущего пятым «Белого барса» всего на два очка, то теперь — уже на 11. Два очередных поединка «Витязь» проведет дома. 29 января на арене «Салтовский лед» он будет принимать идущий на втором месте ХК «Кременчуг», а 1 февраля сразится с лидером — донецким «Донбассом».