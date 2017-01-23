В Харькове трое детей отравились алкоголем

В специализированном магазине по продаже алкогольных напитков и табачных изделий на улице Пушкинской в Харькове 15-летнему парню продали бутылку шампанского.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.Как известно, продавать алкоголь лицам младше 18 лет запрещено. Продавец алкогольных напитков или табачных изделий обязан получить у покупателя паспорт или другие документы, если у продавца возникли сомнения по поводу достижения покупателем 18-летнего возраста. Если документов нет – продавать алкоголь запрещается.По данным полиции, за первую декаду января в медицинские учреждения города и области были доставлены 16 несовершеннолетних с диагнозом «алкогольное опьянение или отравление», из которых трое – в возрасте до 14 лет. За продажу несовершеннолетним алкоголя и табака торговое предприятие штрафуют на 6 тысяч 800 грн.Работник, который продал запрещенный товар подростку, привлекается к административной ответственности и также платит штраф в размере от 510 до 1 700 грн. У предпринимателя забирают лицензию на продажу алкогольных и табачных изделий.