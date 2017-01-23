Происшествия

  • 145
    •  / 

В Харькове трое детей отравились алкоголем

В Харькове трое детей отравились алкоголем
В специализированном магазине по продаже алкогольных напитков и табачных изделий на улице Пушкинской в Харькове 15-летнему парню продали бутылку шампанского.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Как известно, продавать алкоголь лицам младше 18 лет запрещено. Продавец алкогольных напитков или табачных изделий обязан получить у покупателя паспорт или другие документы, если у продавца возникли сомнения по поводу достижения покупателем 18-летнего возраста. Если документов нет – продавать алкоголь запрещается.

По данным полиции, за первую декаду января в медицинские учреждения города и области были доставлены 16 несовершеннолетних с диагнозом «алкогольное опьянение или отравление», из которых трое – в возрасте до 14 лет. За продажу несовершеннолетним алкоголя и табака торговое предприятие штрафуют на 6 тысяч 800 грн.

Работник, который продал запрещенный товар подростку, привлекается к административной ответственности и также платит штраф в размере от 510 до 1 700 грн. У предпринимателя забирают лицензию на продажу алкогольных и табачных изделий.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей24 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5934 грн
100 USD 2733.25 грн
100 EUR 2928.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи