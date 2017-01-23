Харьков

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Харьков может остаться без горячей воды и тепла

Харьков может остаться без горячей воды и тепла
В Харькове сложилась сложная ситуация с газоснабжением коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».
Об этом сегодня, 23 января, сообщил журналистам директор ХТС Сергей Андреев.

По его  словам, с апреля 2016 года в Украине действует постановление Кабмина, согласно которому предприятиям теплоснабжения выделяются подтвержденные объемы газа (номинации) в зависимости от уровня оплаты. Чтобы получить газ на следующий месяц, предприятию необходимо уровень расчета за прошлый период иметь на уровне не меньше 90%. До декабря 2016 года оплата по Харькову составляла более 90%, и поэтому НАК «Нефтегаз Украины» выделял необходимые объемы газа.

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Сергей Андреев напомнил, что сейчас плата за услуги теплоснабжения производится двумя способами: одну половину на распределительный счет ХТС платят потребители, а вторая половина – это предоставленные государством льготы и субсидии, которые уплачиваются по клиринговым схемам.

– На сегодня сложилась ситуация, что уровень расчета потребителей за декабрь составляет около 40%. Но это примерно тот же уровень, что и за аналогичный период в 2015 году. А вот льготы и субсидии за декабрь 2016 года государством оплачены не были. Эта сумма составляет 490 млн грн. Протоколы на эту сумму уже подписаны, в пятницу они были сданы в казначейство, и НАК «Нефтегаз Украины» тоже подписал эти протоколы. Но требование нашего поставщика газа – это не подписание протоколов, а проведение расчетов по ним. Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: ресурсы есть, все документы подписаны, а газ наше предприятие не получило, – отметил Сергей Андреев.

По его словам, если Харькову не выделят газ на январь, то, согласно закону «О рынке природного газа», весь объем газа, потребленного в этом месяце, «Нефтегаз Украины» может посчитать по двойному тарифу, что будет вообще неподъемной суммой для предприятия, – около 1,2 млрд грн.

– Мы написали письма и в «Нефтегаз», и профильному вице-премьеру Геннадию Зубко, поставлена в известность городская и областная власть. И мэр Геннадий Кернес, и губернатор Юлия Светличная уже вмешались в этот процесс. Мы очень рассчитываем, что средства будут выделены, оплаты проведены, и тогда харьковчане не ощутят последствий ситуации, которая сложилась, – подчеркнул директор ХТС.

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Сергей Андреев сообщил, что вопрос необходимо решить до 25 января. В противном случае предприятию придется отключить горячую воду и снизить температуру теплоносителя.

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