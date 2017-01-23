Карантин в Харькове: разрешено торговать свининой только с мясокомбинатов

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете, сообщает пресс-служба мэрии
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Как сообщил и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Михаил Матвийчук, вспышка этого заболевания, гибель свиньи во дворе домовладения, была выявлена в селе Белаши Дергачевского района Харьковской области. При исследовании отобраных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы 12 января был поставлен диагноз «африканская чума свиней». По предварительной информации, в селе Белаши в двух домохозяйствах содержали 14 голов свиней.
Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова.
В связи со сложившейся ситуацией во всех торговых точках Харькова (рынки, супермаркеты, магазины) будет запрещена торговля свининой и продукцией свиноводства, которая была приобретена не на промышленных предприятиях. Разрешена торговля этой продукцией, только приобретенной на мясокомбинатах. Контролировать это решение будут сотрудники Госпродпотребслужбы и Национальной полиции. Запрет продлится до 22 февраля.
Также в это время будет обеспечен контроль за перемещением живых свиней и продукции из них на территории Харькова, не будет допускаться перемещение живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней - без справок, введенных решением Государственной чрезвычайной протиэпизоотической комиссии при Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях.
Харьковчане, которые сомневаются в качестве продукции, могут потребовать у продавца документ, который подтверждает приобретение свинины и продуктов из нее на промышленном производстве.
Особое внимание на время карантина будет уделяться местам стихийной торговли живыми животными, продукцией их убоя и переработки, которые в случае выявления будут ликвидироваться.