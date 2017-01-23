Грипп снова перешел в наступление на харьковчан

В Харьковской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ. На новогодние праздники инфекции ослабили свою хватку, но после зимних школьных каникул опять взялись за свое.



За минувшую неделю, с 16 по 22 января, в области заболели 7602 жителя нашего региона, из них 4213 захворавших — дети до 17 лет, сообщает ГУ «Харьковский лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины». По данным харьковских эпидемиологов, показатель заболеваемости не превышает пороговый уровень, однако по сравнению с предыдущей неделей (с 9 по 15 января) специалисты отмечают рост количества заболевших почти на 600 человек и темпа прироста заболеваемости на 8,6%. Количество заболевших детей увеличилось почти на 24% (болеют в основном дети от 5 до 14 лет).В Харькове кривая заболеваемости тоже пошла вверх. На минувшей неделе заболели 4681 горожан, из них 2551 — дети, темп прироста заболеваемости вырос почти на 5%. Детская заболеваемость выросла на 16,5% за счет ребятни от 5 до 14 лет. Превышение показателя эпидемического порога эпидемиологи по-прежнему не отмечают. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянском районе, самый низкий — в городе Первомайский и в Первомайском районе.По данным эпидемиологов, пик ОРВИ и гриппа харьковчане пережили еще осенью, потом наметился спад заболеваемости, но после небольшой паузы вирусы ОРВИ и гриппа снова перешли в наступление. Заболеваемость начала расти после окончания зимних школьных каникул.— До 47-й недели (21–27 ноября 2016 года) мы держались на уровне среднесезонных показателей, но затем произошел первый пик заболеваемости: мы превысили пороговый уровень и почти четыре недели пребывали в стадии эпидемии гриппа, — говорит заведующая отделом организации эпидисследований «ХЛЦ МОЗ Украины Татьяна Карлова. — В конце декабря начали отмечать, что заболеваемость постепенно снижается, и это происходило в основном за счет детского населения области. Но вторая неделя года показала, что заболеваемость начинает постепенно расти. Этому есть объяснение. Дети вернулись с каникул в школы (кто-то из них не долечился после болезни, кто-то находится в стадии заболевания), они обмениваются возбудителями ОРВИ и гриппа, и заболеваемость снова начала расти. Кроме того, во время новогодних праздников наблюдалась большая миграция жителей области в другие регионы Украины, в том числе и с высоким уровнем заболеваемости. Там люди могли инфицироваться и привезти заболевания на территорию Харьковской области. Не случайно Харьков сейчас отзеркаливает ситуацию в целом в Украине — такие же вирусы превалируют сегодня и в других регионах.С начала эпидсезона изменилась и эпидемиологическая картинка. В октябре 2016 года специалисты отмечали массивную циркуляцию вирусов респираторной группы (в основном вирусов парагриппа), затем в течение четырех недель превышения эпидпорога на первый план вышел грипп. Сейчас в рейтинге самых распространенных возбудителей ОРВИ и гриппа, которые укладывают харьковчан в койку, сейчас лидирует РС-вирус, на втором месте — аденовирус, на третьем — вирус парагриппа. Кроме того, специалисты ХЛЦ отмечают циркуляцию вируса гриппа — в основном сезонного А (Н3N2).