«Локомотив» и «Юракадемия» не досчитались очков

В очередном, девятом туре чемпионата Украины в мужской Суперлиге обе харьковские команды не сумели избежать очковых потерь.

Действующий чемпион — «Локомотив» — в пятницу и субботу встречался в Днепре с серебряным призером минувшего первенства — местным «Днепром». И если в первом круге в октябре харьковчане дома легко дважды расправились с днепрянами, существенно омолодившими свой состав в летнее межсезонье, то на этот раз на площадке развернулась борьба. В первом матче стартовый сет остался за хозяевами — 26:24, но во втором и третьем достаточно уверенно побеждал «Локомотив» — 20:25, 21:25. Довели до победы харьковчане и четвертую партию — 23:25, победив, таким образом, во встрече — 1:3. По схожему сценарию поначалу развивался и субботний поединок: первую партию выиграл «Днепр» — 25:22, а вторую довольно легко взял «Локомотив» — 16:25. Но в двух последующих хозяева площадки победили с одинаковым счетом 25:21 и взяли реванш за поражение накануне — 3:1.Еще более интересными выдались матчи в Харькове, в которых «Юракадемия» принимала «Новатор» из Хмельницкого. Хотя юристы в минувшем сезоне завоевали бронзовые медали, а хмельницкие волейболисты стали победителями высшей лиги и вернулись в Суперлигу, фаворитами в этом матче как раз были гости. Ведь «Новатор» сейчас уверенно занимает третье место, а вот «Юракадемия», растерявшая почти весь свой прошлогодний боевой состав, находится на предпоследней, седьмой позиции. Но в пятницу команды сумели выдать настоящий триллер. Проиграв первый сет — 20:25 и уступая в начале второго — 3:7, подопечные Владимира Романцова быстро восстановили равновесие — 8:8, а потом вырвались вперед — 21:14 и довели партию до победы — 25:21. й отрезок третьего сета складывался в пользу юристов — 6:3, 8:5, 9:6, 10:7, но вскоре вперед вышли гости — 10:11. Пошли «качели», но когда счет 18:16 быстро трансформировался в 18:19, гости перехватили инициативу. Хотя харьковчане тут же снова восстановили равновесие — 19:19, последовавшая затем серия ошибок привела к тому, что «Новатор» взял подряд три очка — 19:22 и довел партию до победы — 20:25. Четвертый сет начался с провала юристов — 0:6, и им пришлось долго догонять — 2:8, 6:12, 9:15. Однако после того как 13:17 быстро превратились в 18:17, в концовке хозяева вырвали сет — 25:22 и сравняли счет в матче — 2:2. А в пятой партии «Юракадемия» была впереди — 12:8, однако гости догнали ее — 12:12. И все же три ошибки игроков «Новатора» в решающий момент на блоке, на приеме и в атаке принесли победу юристам в партии — 15:12 и 3:2 — в матче. В субботу харьковчане снова легко уступили первый сет — 14:25, но две последующие партии протекали в равном ключе и закончились с одинаковым счетом 26:24. Но вторую выиграла «Юракадемия», а третью — ее соперник. А вот четвертый сет протекал уже под диктовку гостей, у которых, по-видимому, осталось больше сил. Юристы уступили — 20:25 и проиграли встречу — 1:3.Поединки 10-го тура пройдут 27 и 28 января. В них встречаются: «Локомотив» — «Юракадемия», «Новатор» — «Барком-кажаны», «Буревестник-ШВСМ» — ВК «Винница», «Фаворит» — «Днепр».