В двух районах Харьковской области запускают электронные билеты

Программа позволит ввести европейский метод оплаты транспортных услуг, а также подсчитать точное количество льготников и затраты перевозчиков. Пока проект запускается только в двух районах области.
Как пояснили в облсовете, государство определило, что перевозки льготного контингента должны финансироваться за счет местных бюджетов. Поэтому назрела необходимость разработать максимально удобный механизм компенсации льготного проезда транспортным предприятиям.
— По словам руководителей местных советов, власть на местах не против компенсировать стоимость проезда жителям, но как определить реальные затраты перевозчиков? Кто скажет, сколько стоит перевозка льготников в том или ином районе, населенном пункте? — рассуждают в пресс-службе облсовета.
По словам начальника управления по вопросам транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов Департамента экономики и международных отношений ХОГА Владимира Наконечного, программа «Электронный билет» как раз и обеспечит прозрачную систему учета пассажиров и позволит вести персонифицированный учет льготных поездок.
Спецсистема «Электронный билет» начнет работать на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, а также в пригородном железнодорожном транспорте. Но пока -- в рамках пилотного проекта -- по-европейски оплачивать проезд будут пассажиры автобусов только в двух районах Харьковщины.
— Будем выбирать районы, в которых можно будет внедрить систему «Электронный билет», потому что он тянет за собой определенную нагрузку на местные бюджет, — говорит председатель ХОГА Юлия Светличная. — Пока как вариант рассматриваем Волчанский и Харьковский районы. Также нужно обсудить с перевозчиками, чтобы им была понятна и интересна эта идея. Думаю, что в 2017 году мы реализуем эту программу.
По словам губернатора, в транспорте будут установлены специальные приборы учета, которые позволят подсчитать ежедневный пассажиропоток и количество льготного контингента.
— Соответствующее оборудование будет выдано непосредственно перевозчикам, а пассажиры получат так называемые электронные билеты — карточки, подобные тем, что сейчас используются в метрополитене, — уточнила Юлия Светличная.
Переход от бумажных технологий оплаты проезда пассажиров к электронным обещают сделать постепенным.
— Какое-то время у пассажиров будет выбор, какой билет использовать: обычный или электронный, — говорит губернатор. — Но в итоге мы выйдем на электронную систему.
Напомним, старт проекта «Электронный билет» в Харькове тоже запланирован на 2017-й год. Как объяснил заместитель харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, новация заключается в том, что, имея один электронный билет, пассажир получает возможность расплачиваться им в в метро, трамвае и троллейбусе. Универсальная карта будет стоить порядка 27 гривен.
В ХОГА не исключают подорожания проезда
Как сообщила губернатор Юлия Светличная, пока документы по поводу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте на согласование в ХОГА не поступали.
— Ни в области, ни в городе пока такие решения не рассматриваются, — говорит она. — Однако нужно понимать, что увеличение зарплаты потянет за собой рост тарифов. Но это подорожание должно быть экономически обоснованным и подкрепленным соответствующими расчетами.
По информации горсовета, перевозчики обратились с устным предложением поднять тарифы. Профильные чиновники провели с ними встречу, в ходе которой пояснили, что мэрия не будет рассматривать этот вопрос без предоставления соответствующих экономических расчетов и обоснований. Перевозчики обещали подготовить документы.