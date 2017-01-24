В двух районах Харьковской области запускают электронные билеты

В ХОГА не исключают подорожания проезда

Как сообщила губернатор Юлия Светличная, пока документы по поводу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте на согласование в ХОГА не поступали.



— Ни в области, ни в городе пока такие решения не рассматриваются, — говорит она. — Однако нужно понимать, что увеличение зарплаты потянет за собой рост тарифов. Но это подорожание должно быть экономически обоснованным и подкрепленным соответствующими расчетами.



По информации горсовета, перевозчики обратились с устным предложением поднять тарифы. Профильные чиновники провели с ними встречу, в ходе которой пояснили, что мэрия не будет рассматривать этот вопрос без предоставления соответствующих экономических расчетов и обоснований. Перевозчики обещали подготовить документы.

Программа позволит ввести европейский метод оплаты транспортных услуг, а также подсчитать точное количество льготников и затраты перевозчиков. Пока проект запускается только в двух районах области.Как пояснили в облсовете, государство определило, что перевозки льготного контингента должны финансироваться за счет местных бюджетов. Поэтому назрела необходимость разработать максимально удобный механизм компенсации льготного проезда транспортным предприятиям.— По словам руководителей местных советов, власть на местах не против компенсировать стоимость проезда жителям, но как определить реальные затраты перевозчиков? Кто скажет, сколько стоит перевозка льготников в том или ином районе, населенном пункте? — рассуждают в пресс-службе облсовета.По словам начальника управления по вопросам транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов Департамента экономики и международных отношений ХОГА Владимира Наконечного, программа «Электронный билет» как раз и обеспечит прозрачную систему учета пассажиров и позволит вести персонифицированный учет льготных поездок.Спецсистема «Электронный билет» начнет работать на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, а также в пригородном железнодорожном транспорте. Но пока -- в рамках пилотного проекта -- по-европейски оплачивать проезд будут пассажиры автобусов только в двух районах Харьковщины.— Будем выбирать районы, в которых можно будет внедрить систему «Электронный билет», потому что он тянет за собой определенную нагрузку на местные бюджет, — говорит председатель ХОГА Юлия Светличная. — Пока как вариант рассматриваем Волчанский и Харьковский районы. Также нужно обсудить с перевозчиками, чтобы им была понятна и интересна эта идея. Думаю, что в 2017 году мы реализуем эту программу.По словам губернатора, в транспорте будут установлены специальные приборы учета, которые позволят подсчитать ежедневный пассажиропоток и количество льготного контингента.— Соответствующее оборудование будет выдано непосредственно перевозчикам, а пассажиры получат так называемые электронные билеты — карточки, подобные тем, что сейчас используются в метрополитене, — уточнила Юлия Светличная.Переход от бумажных технологий оплаты проезда пассажиров к электронным обещают сделать постепенным.— Какое-то время у пассажиров будет выбор, какой билет использовать: обычный или электронный, — говорит губернатор. — Но в итоге мы выйдем на электронную систему.Напомним, старт проекта «Электронный билет» в Харькове тоже запланирован на 2017-й год. Как объяснил заместитель харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, новация заключается в том, что, имея один электронный билет, пассажир получает возможность расплачиваться им в в метро, трамвае и троллейбусе. Универсальная карта будет стоить порядка 27 гривен.