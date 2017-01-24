Киборг приглашает депутатов провести заседание в Авдеевке

«Как я там выжил, и сам не понимаю»

«Воины духа» созданы по свидетельствам бойцов

Политики должны вкалывать

Украинской армии нужно наращивать мощь

Лента построена на свидетельствах воинов, которые выжили в эпицентре взрыва, спасли своих побратимов, попали в плен, но сумели вернуться.Одним из героев ленты стал старшина Вооруженных сил Украины Анатолий Свирид, защищавший донецкий аэропорт в составе 90-го батальона 95-й аэромобильной бригады.— В ноябре 2014 года мы заехали в зону АТО, и сразу попали в горячие точки — Пески, Опытное, Водяное, Авдеевку, новый терминал донецкого аэропорта. В декабре я был ранен, но после лечения успел на последний заезд нашей группы в донецкий аэропорт. Два года назад — 19 января 2014 года — произошла газовая атака, потом взрыв и суточный штурм, который мы отбили. Я был снова ранен — более 20 осколков в ногах — и контужен. Однако мы держались вплоть до второго взрыва, когда от участка нового терминала, где мы находились, осталась лишь воронка. На тот момент терминал защищали 50 бойцов, погибли почти двадцать. Как я там выжил — сам не понимаю. Я никогда не забуду глаза бойцов. Такие глаза бывают, когда человек понимает, что каждая минута может быть последней. Неслучайно те, кто служил в зоне АТО, возвращаются обратно. Там нет лжи, там все по-настоящему: и дружба, и жизнь. Для всех, кто там побывал, это была большая честь.Лента «Воины духа» посвящена последним дням обороны Донецкого аэропорта и киборгам. Уникальность картины в том, что она полностью построена на рассказах киборгов, оставшихся в живых.— Этот фильм о пяти последних днях защиты донецкого аэропорта, — рассказывает Анатолий Свирид. — Лента основана на наших рассказах и документальных съемках прямо из нового терминала аэропорта, которые сделали с помощью мобильных телефонов сами бойцы, поэтому более правдиво события тех дней описаны быть не могут. Какой бы ни была правда, ее нужно показывать. Фильм следует посмотреть всем, чтобы понять: нашу землю нужно защищать, кто бы ни пришел. Сцен насилия в фильме нет, поэтому его могут смотреть даже дети. Этот фильм очень важен, поскольку в то время, когда на войне продолжают гибнуть ребята, замалчиваются проблемы родителей, вдов, детей погибших бойцов. Наверное, это отчасти логично — за три года военного конфликта вся Украина уже устала волноваться и переживать, но главное — чтобы бойцы не устали ее защищать.Война не так красива, как показывают в художественном кино, в ней нет романтики, но это — результат плохо сделанной работы политиков и ипломатов, уверен боец.— Война — это недоработка политиков, а солдаты должны делать свою работу, какой бы она ни была. Государство, к сожалению, очень часто дистанцируется от проблем или уходит от ответа. Вороватые чиновники как были, так и остались, но изменились мы. Государство — это все мы. Украинцы очень сильны духом, нужно только заставить власть выполнять ее функциональные обязанности, а не прятаться за колонной, как некоторые . Власть нужно контролировать. Часто Верховная Рада оправдывается отсутствием политической воли. Я предлагаю провести заседание парламента на промзоне в Авдеевке. Уверяю, политическая воля появится сразу, — считает Анатолий Свирид. — Они обязаны видеть это и вкалывать круглосуточно, чтобы всеми правдами и неправдами прекратить военные действия.— Во-первых, Вооруженные силы и, в частности, десантные войска, испытывают сейчас кадровый голод. Украине нужны военные, но не такие, как в анекдоте: «Хорошо быть военным, но когда начинается война, хоть увольняйся», — считает киборг. — Кроме того, к сожалению, у нас отсутствует и такое понятие, как военное планирование (начиная с Иловайского котла, накопилось много вопросов, а ответов пока нет). У нас недостаточно и специализированных подразделений, я уже не говорю о высококлассных военных. Количеством солдат мы ничего не добьемся.Прошедшим военный ад бойцам нужна помощь, но совсем не такая, какую им сейчас предлагают, считает киборг.— Одна из главных проблем тех, кто прошел донецкий аэропорт, — отсутствие реабилитационного центра, который позволял бы делать профилактику заболеваний и травм раненых бойцов, — говорит Анатолий Свирид. — Что касается психологической реабилитации бойцов АТО, о которой слышу уже два года, то деньги выделяются, но я до сих пор не могу понять, что это такое. Ветеранам боевых действий психологическая реабилитация в том виде, в котором она существует сейчас, нужна не больше, чем депутатам. Как правило, это выглядит так: бойцов вывозят в санаторий — обычно «убитый», еще советского образца — и ребята просто сходят с ума от безделия. Естественно, в таких условиях многие начинают употреблять алкоголь, и тогда возникают другие проблемы. Да, психологические сложности у бойцов есть. Открытой статистики суицидов в Украине не существует, но по статистике США среди участников военных действий происходит около 20 суицидов в день у них, и это с учетом их уровня реабилитации. Но я считаю: главное, что необходимо знать человеку, вернувшемуся из зоны военных действий, — что он кому-то нужен, что за ним сохранилось рабочее место. Если он будет в социуме, проблемы будут решаться гораздо проще.