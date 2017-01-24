В Харьков возвращается большой футбол

На Харьковщину возвращаются крупные поединки международного уровня. Ближайший футбольный матч, в котором Украина сразится с Испанией, состоится 23 февраля в Харькове.



Как сообщила председатель ХОГА Юлия Светличная, Харьков становится центром спортивных событий. По ее словам, сейчас большое внимание уделяется развитию спорта — в область возвращаются крупные международные матчи и поединки.— Так, матч Кубка Федерации по большому теннису Украина — Австралия пройдет в Харькове 11–12 февраля. Поединок, который определит команду-обладательницу путевки в плей-офф первой мировой группы, состоится во Дворце спорта «Локомотив», — сообщила губернатор.Напомним, Харьков принимал матчи Кубка Федерации в 2008 году (Украина — Бельгия), 2009-м (Украина — Израиль), 2010-м (Украина — Италия, Украина — Австралия), 2012-м (Украина — США). Украина сыграет с Австралией уже в четвертый раз с 2007 года. Счет личных встреч пока 2:1 в пользу Украины.— В марте будет Лига чемпионов по гандболу. Есть договоренность, что свои европейские матчи в Харькове будет играть запорожский «Мотор», который является чемпионом Украины по мужскому гандболу. Еще много интересных мировых и европейских спортивных соревнований пройдут в Харькове в нынешнем году, — заверила глава области.Удалось вернуть в Харьков и большой футбол: в ноябре 2016 года на стадионе «Металлист» прошел первый за последние три года международный матч между сборными Украины и Сербии. Это стало возможным благодаря подписанному между ХОГА и ФФУ меморандума, целями которого является популяризация и развитие футбола на территории Харьковской области.— Я очень поддерживаю Федерацию футбола Украины в том, чтобы матчи европейского уровня проходили в регионах Украины, в том числе — в Харькове, ведь это очень важно для развития нашего спорта, — отметил тогда главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.— В этом году ближайший футбольный матч состоится в Харькове между донецким «Шахтером» и испанской «Сельтой» 23 февраля — соответствующее разрешение было получено от УЕФА, — сообщила Юлия Светличная.Кстати, ходят слухи, что донецкий «Шахтер», который на протяжении двух с половиной лет выступал на «Львов-арене», серьезно задумывается над тем, чтобы играть на постоянной основе в Первой столице.— Мне такие предложения не поступали, — сообщила Юлия Светличная. — На сегодняшний день переговоры об этом не ведутся.Что точно планируется, так это финала Кубка Украины по футболу, который пройдет 4 июня в Харькове. По словам губернатора, отборочный тур чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Турции в сентябре тоже намечается в Харькове.