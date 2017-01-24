Происшествия

  • 269
    •  / 

Харьковские спасатели выезжают на пожары с «лишним» экипажем

Харьковские спасатели выезжают на пожары с «лишним» экипажем
Харьковские спасатели выезжают на пожары с «лишним» экипажем Чтобы откопать из-под сугробов пожарные гидранты, спасатели вынуждены выезжать на пожары с подкреплением.
С начала года на территории Харьковской области произошло 234 пожара, в которых погибли восемь людей. В областном центре случилось 74 пожара, которые унесли жизни пятерых горожан.

— Семьдесят пять процентов пожаров в городе и области происходят в жилых домах — многоквартирных или частных, — говорит начальник отдела агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — Основные причины — неосторожное обращение с огнем, а согласно январской статистике — возгорание в домах с печным отоплением из-за отсутствия навыков или нарушения правил эксплуатации печей на жидком или твердом топливе. Печи нужно постоянно контролировать. Несмотря на низкие температуры, количество пожаров, причиной которых стали обогреватели, в этом году отошли на четвертое-пятое место.

Несмотря на увеличившееся количество вызовов, спасатели сталкиваются со сложностями, которые мешают быстро справиться с огнем. Первая проблема — спасательная техника не может подъехать к жилому дому из-за припаркованных автомобилей, — говорит Игорь Лупандин. — Убрать транспорт от зданий не позволяет законодательство. Часто пешеходы считают, что расстояние от стены дома до дорожки в 2,5–3 метра — это тротуар, а автолюбители нередко ставят  автомобили прямо под домом, между тем при проектировании сооружений прилегающая к дому территория предусматривается для спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Вторая проблема, по словам Игоря Лупандина, — недоступность для спасательной техники пожарных гидрантов, с помощью которых они берут воду из водопроводной сети. По алгоритму действий спасатели, подъехав к дому, должны установить колонку, включить воду и подавать ее на огонь.

— Чтобы увеличить скорость тушения пожара, в условиях города мы сразу связываемся с городской коммунальной службой, которая на каких-то участках сети уменьшает давление воды, а на участке, где происходит пожар, увеличивает. Но приблизиться к гидрантам не всегда удается из-за припаркованного у дома автотранспорта или двухметровых гор снега, который сгребли с проезжей части (с этой проблемой мы сталкиваемся в частном секторе). У спасателей уходит много времени, чтобы откопать люки пожарных гидрантов, — сетует Игорь Лупандин. — Я специально засекал время. Комната выгорает за 6–8 минут, а на то, чтобы откопать пожарный гидрант из-под полутораметрового слоя снега, уходит до трех минут.

Чтобы добраться до гидрантов, спасателям приходится выезжать по сигналу тревоги с подкреплением — еще с одним автомобилем, экипаж которого занят откапыванием оборудования, причем, не только из-под сугробов, но и из-под стихийно сваленного обледеневшего мусора, который оказывается под снегом.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей24 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5934 грн
100 USD 2733.25 грн
100 EUR 2928.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи