Харьковские спасатели выезжают на пожары с «лишним» экипажем

С начала года на территории Харьковской области произошло 234 пожара, в которых погибли восемь людей. В областном центре случилось 74 пожара, которые унесли жизни пятерых горожан.— Семьдесят пять процентов пожаров в городе и области происходят в жилых домах — многоквартирных или частных, — говорит начальник отдела агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — Основные причины — неосторожное обращение с огнем, а согласно январской статистике — возгорание в домах с печным отоплением из-за отсутствия навыков или нарушения правил эксплуатации печей на жидком или твердом топливе. Печи нужно постоянно контролировать. Несмотря на низкие температуры, количество пожаров, причиной которых стали обогреватели, в этом году отошли на четвертое-пятое место.Несмотря на увеличившееся количество вызовов, спасатели сталкиваются со сложностями, которые мешают быстро справиться с огнем. Первая проблема — спасательная техника не может подъехать к жилому дому из-за припаркованных автомобилей, — говорит Игорь Лупандин. — Убрать транспорт от зданий не позволяет законодательство. Часто пешеходы считают, что расстояние от стены дома до дорожки в 2,5–3 метра — это тротуар, а автолюбители нередко ставят автомобили прямо под домом, между тем при проектировании сооружений прилегающая к дому территория предусматривается для спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Вторая проблема, по словам Игоря Лупандина, — недоступность для спасательной техники пожарных гидрантов, с помощью которых они берут воду из водопроводной сети. По алгоритму действий спасатели, подъехав к дому, должны установить колонку, включить воду и подавать ее на огонь.— Чтобы увеличить скорость тушения пожара, в условиях города мы сразу связываемся с городской коммунальной службой, которая на каких-то участках сети уменьшает давление воды, а на участке, где происходит пожар, увеличивает. Но приблизиться к гидрантам не всегда удается из-за припаркованного у дома автотранспорта или двухметровых гор снега, который сгребли с проезжей части (с этой проблемой мы сталкиваемся в частном секторе). У спасателей уходит много времени, чтобы откопать люки пожарных гидрантов, — сетует Игорь Лупандин. — Я специально засекал время. Комната выгорает за 6–8 минут, а на то, чтобы откопать пожарный гидрант из-под полутораметрового слоя снега, уходит до трех минут.Чтобы добраться до гидрантов, спасателям приходится выезжать по сигналу тревоги с подкреплением — еще с одним автомобилем, экипаж которого занят откапыванием оборудования, причем, не только из-под сугробов, но и из-под стихийно сваленного обледеневшего мусора, который оказывается под снегом.