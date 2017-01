Кристен Стюарт издала научную работу

Американская актриса Кристен Стюарт опубликовала научную статью.

Работа под названием Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim («Метод создания живых картин импрессионизма путем нейронного переноса стиля в фильме "Пойдем поплаваем"») доступна в библиотеке электронных препринтов arXiv.org

Статья посвящена технологии на основе нейронных сетей, которая редактирует изображение в определенной технике. Метод был использован в фильме «Пойдем поплаваем», режиссером которого выступила актриса: каждый кадр был стилизован под картину в стиле импрессионизма, чтобы создать эффект «ожившего» полотна.

Премьера 17-минутной картины состоялась на открытии фестиваля Сандэнс 19 января.

Кристен Стюарт известна ролями в саге «Сумерки» и фильмах «На дороге», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха». В 2013 году сообщалось, что актриса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на факультет английской литературы.