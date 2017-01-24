Кристен Стюарт издала научную работу
24 января 2017 г.
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24 января 2017 г.
Статья посвящена технологии на основе нейронных сетей, которая редактирует изображение в определенной технике. Метод был использован в фильме «Пойдем поплаваем», режиссером которого выступила актриса: каждый кадр был стилизован под картину в стиле импрессионизма, чтобы создать эффект «ожившего» полотна.
Кристен Стюарт известна ролями в саге «Сумерки» и фильмах «На дороге», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха». В 2013 году сообщалось, что актриса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на факультет английской литературы.
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