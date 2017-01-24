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Прежде неизвестная сказка Марка Твена увидит свет

Прежде неизвестная сказка Марка Твена увидит свет
Ранее не издававшаяся сказка американского писателя Марка Твена «Похищение принца Олеомаргарина» (The Purloining of Prince Oleomargarine) будет издана отдельной книгой.

«Похищение принца Олеомаргарина» — единственная сказка из сочиненных писателем для своих дочерей, которую он записал на бумаге. Марк Твен имел обыкновение рассказывать детям истории, которые так и остались устными рассказами, не зафиксированными в виде текста.

Сказка сочинена в 1879 году в Париже. Она повествует о мальчике, обладающем способностью говорить с животными. Вместе с несколькими зверями он отправляется на поиски похищенного принца. По словам издателей, история затрагивает темы благородства и смелости перед лицом тирании.

16-страничная рукопись оформлена супругами-иллюстраторами Филиппом и Эрин Стедами. Она выйдет в издательстве Doubleday в 2017 году, к 150-летию со дня публикации первой книги Марка Твена — сборника рассказов «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».

Текст «Похищения принца Олеомаргарина» был найден в 2011 году в архиве писателя в университете Беркли (штат Калифорния).

Марк Твен (1835-1910) — классик американской литературы, мастер сатирической прозы. Среди наиболее известных его произведений — «Приключения Тома Сойера» (1876), «Приключения Гекльберри Финна» (1884), «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889).

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