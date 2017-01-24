Прежде неизвестная сказка Марка Твена увидит свет
24 января 2017 г.
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24 января 2017 г.
«Похищение принца Олеомаргарина» — единственная сказка из сочиненных писателем для своих дочерей, которую он записал на бумаге. Марк Твен имел обыкновение рассказывать детям истории, которые так и остались устными рассказами, не зафиксированными в виде текста.
Сказка сочинена в 1879 году в Париже. Она повествует о мальчике, обладающем способностью говорить с животными. Вместе с несколькими зверями он отправляется на поиски похищенного принца. По словам издателей, история затрагивает темы благородства и смелости перед лицом тирании.
16-страничная рукопись оформлена супругами-иллюстраторами Филиппом и Эрин Стедами. Она выйдет в издательстве Doubleday в 2017 году, к 150-летию со дня публикации первой книги Марка Твена — сборника рассказов «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».
Текст «Похищения принца Олеомаргарина» был найден в 2011 году в архиве писателя в университете Беркли (штат Калифорния).
Марк Твен (1835-1910) — классик американской литературы, мастер сатирической прозы. Среди наиболее известных его произведений — «Приключения Тома Сойера» (1876), «Приключения Гекльберри Финна» (1884), «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889).
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