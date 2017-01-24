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Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»

Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
Создатели франшизы «Звездные войны» объявили официальное название восьмой части саги.
Эта информация была опубликована на сайте starwars.com в понедельник, 23 января.

Эпизод VIII выйдет в прокат как «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).

Премьера картины намечена на 15 декабря 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. В съемках фильма приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016-го.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».

 

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