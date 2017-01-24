Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»

Создатели франшизы «Звездные войны» объявили официальное название восьмой части саги.

Эта информация была опубликована на сайте starwars.com в понедельник, 23 января.

Эпизод VIII выйдет в прокат как «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).

Премьера картины намечена на 15 декабря 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. В съемках фильма приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016-го.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».