Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
24 января 2017 г.
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24 января 2017 г.
Эпизод VIII выйдет в прокат как «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi).
Премьера картины намечена на 15 декабря 2017 года. Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. В съемках фильма приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016-го.
«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».
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