Названы причины преждевременного старения
24 января 2017 г.
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24 января 2017 г.
В исследовании приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет. На их правом бедре был закреплен акселерометр, который отслеживал физическую активность испытуемых в течение семи дней как во время бодрствования, так и в ночное время суток. Затем ученые измерили длину теломер — концевых участков хромосом, укорочение которых связано со старением.
Теломеры состоят из ряда повторяющихся последовательностей ДНК. Они защищают размножающиеся хромосомы от повреждения, однако при каждом делении клетки укорачиваются. Считается, что этот процесс связан со старением, и клетки со слишком короткими теломерами не могут выполнять своих функций и погибают.
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