Геймеры выбрали лучшие игры года
24 января 2017 г.
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24 января 2017 г.
Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для PlayStation 4 «Uncharted 4: Путь вора». Второе место занял шутер DOOM, а третье — Overwatch. В список также попали Dark Souls III, Titanfall 2, Ratchet & Clank и «Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино». Dishonored 2, по мнению игроков, достойна лишь 15-го места, а Battlefield 1 — 18-го.
Кроме того, «Uncharted 4: Путь вора» стала лидером по количеству номинаций двадцатой ежегодной премии D.I.C.E. Awards. Приключенческий блокбастер может получить вплоть до 10 наград.
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