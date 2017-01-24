Технологии

  • 112
    •  / 

Геймеры выбрали лучшие игры года

Геймеры выбрали лучшие игры года
Пользователи форума NeoGAF провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты 2016 года.
В опросе приняли участие более двух тысяч человек.

Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для PlayStation 4 «Uncharted 4: Путь вора». Второе место занял шутер DOOM, а третье — Overwatch. В список также попали Dark Souls III, Titanfall 2, Ratchet & Clank и «Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино». Dishonored 2, по мнению игроков, достойна лишь 15-го места, а Battlefield 1 — 18-го.

Кроме того, «Uncharted 4: Путь вора» стала лидером по количеству номинаций двадцатой ежегодной премии D.I.C.E. Awards. Приключенческий блокбастер может получить вплоть до 10 наград.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей24 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5934 грн
100 USD 2733.25 грн
100 EUR 2928.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи