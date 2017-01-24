Технологии

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В iPhone 8 появится новая система защиты

В iPhone 8 появится новая система защиты
Apple разрабатывает новую систему биометрической идентификации пользователя, рассказал аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).
Технология придет на смену Touch ID.

По словам эксперта, Apple работает над технологией оптического сенсора для распознавания отпечатков пальцев через OLED-дисплей. Это позволит создать смартфон, экран которого сможет считывать биометрические данные. Кроме того, гибкие OLED-экраны гораздо тоньше TFT-LCD аналогов, что позволит добиться более высокой точности работы сканера.

Мин-Чи Куо полагает, что в будущем компания внедрит двухуровневую защиту с использованием сканера отпечатков вместе с системой распознавания лиц. Он добавил, что в будущем в смартфонах Apple вовсе пропадет дактилоскопический сенсор и будут использоваться другие технологии биометрической идентификации.

В октябре прошлого года сообщалось, что Apple запатентовала сканер отпечатков пальцев, который может быть встроен в дисплей. Патент описывает технологию емкостного зондирования, которая работает через щели в поверхности. Для повышения точности считывания отпечатка в решении Apple используются электростатические линзы с множеством чувствительных элементов. Таким образом дактилоскопический сканер может быть расположен под дисплеем и смартфон избавится от кнопки Home.

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