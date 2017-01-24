Харьковские активисты выведут на чистую воду недобросовестных судей

Как рассказал представитель ОО «Всеукраинская антикоррупционная палата» Андрей Ильгов, в жюри войдут представители различных общественных организаций, которые до этого разрозненно боролись с несправедливой Фемидой.— Уже создана рабочая группа, мы договорились встретиться, обговорить регламент, вопросы которые у нас могут возникнуть в дальнейшем, поскольку тема очень обширная. Приглашаем поучаствовать в этой работе общественные организации и инициативные группы. Главная задача — чтобы инициатива не превратилась просто в говорильню, — отмечает он. — Будут собираться факты о работе судей, затем они будут суммироваться.. Затем будем приглашать судью на заседание жюри, беседовать с ним, решать, заслуживает ли он доверия. Кроме этого, будем выяснять, в какой квартире живет судья, на какой машине ездит, соответствует ли его уровень жизни официальным доходам. Информацию будем сообщать народу и правоохранительным органам. Безусловно, судьи не обязаны являться пред очи «Большого жюри правосудия», он может отказаться. Но если он пренебрежет своим правом ответить на вопросы, аргументированно выступить в свою защиту — решение будет принято и без него.По словам Андрея Ильгова, будут составляться три списка судей — белый, серый и черный.— Кстати, последний уже есть: на сегодняшний день в черном списке — 21 судья, потерявший доверие народа. Таких представителей Фемиды нужно в любом случае изгонять из суда. В список вошли не только работающие, но и бывшие судьи, вышедшие на пенсию с сохранением всех преференций. Эту несправедливость тоже нужно исправлять. И мы будем аргументированно этого добиваться, — говорит он. — Кстати, черный список мы уже разместили на информационном стенде в апелляционном суде, чтобы люди видели, кому нельзя доверять.До последнего времени, по словам Андрея Ильгова, уволить судью или снять с него неприкосновенность, могла только Верховная Рада. Но с 5 января 2017 года вступил в силу закон «О Высшем совете правосудия», согласно которому создается новый государственный орган, наделенный полномочиями самостоятельно отстранять, увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности. Также ВСП сможет лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, командировок, а также утверждать их количество в судах. В совет входит 21 человек, из которых десятерых избирает съезд судей, по два назначают президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.— Контролировать его работу будет общественный совет, который создается при этом органе. А инициаторами тех или иных процессов смогут выступать вот такие общественные платформы, как «Большое жюри правосудия», которое мы создаем, — говорит представитель ОО «Всеукраинская антикоррупционная палата» Андрей Ильгов. — Сомнительно, что 21 человек сможет рассмотреть ситуацию по всей Украине. Поэтому по Харьковскому региону они могут опираться на наше плечо.Между тем, по мнению руководителя «Юридической клиники» НЮУ имени Ярослава Мудрого» Виктора Янишена, судьи из опубликованного активистами черного списка вполне могут обжаловать действия авторов рейтинга в суде.— Я этих ребят-активистов понимаю, и даже поддерживаю. Но все что они делают, — это на уровне анархии, — говорит Виктор Янишен. — Судьи вовсе не обязаны к ним ходить «на ковер». Да, общественники могут направить в тот же Высший совет юстиции, Высший совет правосудия или какие-то контролирующие органы собранную на судей информацию — и все. А вот то, что они составили и опубликовали черный список, — уже попахивает тем, что попавшие в него судьи могут предъявить соответствующие претензии за однобокое общественное мнение, которое ничем не подтверждается.По словам Виктора Янишена, есть два законных способа повлиять на судью.— Первый — это обжалование решения судьи через апелляцию, кассацию. Если судья вынес, по мнению одной из сторон, неправильное решение — его можно обжаловать в суде высшей инстанции. Есть апелляционный, кассационный суды, которые решают отменить это решение или оставить в силе. Второй способ — можно обжаловать действия судьи с дисциплинарном порядке, — советует Виктор Янишен. — Я рассуждаю с юридической точки зрения: если положительного решения таких обжалований нет, как можно наверняка утверждать, опираясь лишь на общественное мнение, что судья вынес несправедливое решение? Если нет подтверждения более высокой судебной инстанции, можно не согласиться с решением судьи, но просто так утверждать, что это решение было несправедливым, заангажированным и так далее — нельзя.