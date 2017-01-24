С помощью липового фонда мошенница стала миллионершей

СБУ разоблачила мошенницу, которая заработала полтора миллиона гривен, собирая деньги якобы для участников АТО, детей и обездоленных людей.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Национальной полицией пресекли «бизнес» мошенницы из Черкасской области, которая в разных регионах страны собирала деньги с промышленных предприятий якобы на помощь участникам антитеррористической операции. Об этом сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Правоохранители установили, что злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд, и от его имени в течение минувшего года звонила руководителям промышленных предприятий. Она представлялась чиновницей разных облгосадминистраций или помощницей чиновников и просила перечислить энные суммы на счет «благотворительного фонда», который собирает средства на благие цели — в помощь детям, подразделениям в зоне антитеррористической операции, социально незащищенным людям.Сотрудники Харьковского управления СБУ задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривен. Затейница нашла оригинальное применение этим деньжищам — по данным СБУ, она потратила их в автоматах игровых салонов. Оперативники СБ Украины задержали мошенницу в городе Смела Черкасской области.Открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины, досудебное следствие продолжается. СБ Украины призывает руководителей предприятий и организаций быть бдительными и сотрудничать только с проверенными зарегистрированными благотворительными организациями.