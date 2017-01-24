Харьковский «Локомотив» сделал уверенный шаг к четвертьфиналу Кубка

В в первом матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины действующий обладатель почетного трофея — харьковский «Локомотив» — переиграл в Одессе местную аматорскую команду МКВ и сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал.

Харьковчане открыли счет уже на третьей минуте, когда Николай Белоцерковец, пройдя по левому флангу, точно пробил в дальнюю «девятку» — 0:1. Однако развить успех до перерыва гости так и не сумели, а на 11-й минуте сравнять счет могли одесситы, но Алексей Моторный пробил в штангу.После перерыва, на 26-й минуте, Белоцерковец оформил дубль. Николай принял мяч метрах в шести от ворот и, развернув финтом пытавшегося помешать ему соперника, точно пробил — 0:2. Впрочем, уже на 27-й хозяева площадки вернули матчу интригу. После «обрезки» харьковских футзалистов Антон Кочевенко точно пробил мимо вратаря Юрия Савенко — 1:2. Однако класс харьковчан в итоге сыграл решающую роль. На 31-й минуте Богдан Свиридов, убрав на замахе оппонента, точно пробил метров с восьми — 1:3, а на 37-й Максим Литвинов с правого фланга технично подсек мяч над вышедшим из ворот голкипером МКВ Николаем Чумаком — 1:4.— На нынешней стадии розыгрыша Кубка Украины — это двухматчевое противостояние, и мы добились победы лишь в конкретном матче. Мы серьезно отнеслись к сопернику, у ребят шапкозакидательских настроений не было. Даем возможность проявлять себя молодым футболистам — Лебедю, Малышко, Литвинову. Поэтому результат позволяет нам быть готовыми ко второму матчу. Но победа в этом матче — очень хорошо для нас. Обе команды показали достаточно интересный футзал, — отметил после матча главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин.— Для аматорской команды на фоне «Локомотива», я считаю, мы сыграли достойно — и по организации игры, и по самоотдаче. Мячи пропустили на индивидуальных ошибках, недоработках и невнимательности. О чем я и говорил на предматчевой установке. «Локомотив» играет на чужих ошибках. К сожалению, для нас, так и случилось. Хотя, это было, наверное, прогнозируемо. Разница в классе и статусе команд — она присутствует. Но в целом я благодарен ребятам за ту самоотдачу и то желание, с которым они играли, — сказал главный тренер МКВ Роман Смирнов.Ответную встречу соперники проведут в Харькове 11 февраля.