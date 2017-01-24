Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пл. Конституции, 20 (аптека) до 17:00 24.01.17 г., ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), ул. Дружбы Народов, 235 (п. №2), ул. Кисловодская, 2-34 (ч/с), пер. Кисловодский, 1-10 (ч/с), пер. Курский, 1-10 (ч/с), ул. Сагайдачного, 1-28 (ч/с), ул. Ростовская, 1-38 (ч/с), ул. Курская, 1-32 (ч/с), ул. Двуречная, 1-35 (ч/с), ул. Луганская, 1-45 (ч/с), ул. Шевченко, 235-271 (ч/с) до 20:00 24.01.17 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 3-а (п. №1, стояк), ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 24.01.17 г.

Немышлянский район:
пр. Московский, 210 (п. №6, стояк) до 20:00 24.01.17 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 74 (п. №1, стояк) до 17:00 24.01.17 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №6, стояк) до 17:00 24.01.17 г.

Шевченковский район:
ул. Шекспира, 12 (п. №2) до 17:00 24.01.17 г., пр. Победы, 77 (п. №2) до 20:00 24.01.17 г.

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