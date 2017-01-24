На харьковские прилавки может попасть зараженная свинина

Решение о том, что с 13 января Харьков объявлен зоной наблюдения
в связи со вспышкой африканской чумы свиней, было принято на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете.
— Вспышка этого заболевания — гибель свиньи во дворе домовладения — была выявлена в селе Белаши Дергачевского района, — сообщил и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Михаил Матвийчук. — При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы 12 января был поставлен диагноз «африканская чума свиней». По предварительной информации, в селе Белаши в двух домохозяйствах содержали 14 голов свиней.
Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова. В связи с этим до 22 февраля наложен запрет на торговлю свининой и продуктами свиноводства, приобретенными не на промышленных предприятиях — во всех торговых точках Харькова: на рынках, в супермаркетах и магазинах. Контролировать это будут сотрудники Госпродпотребслужбы и Национальной полиции.
В это же время под особым контролем и перемещение живых свиней, а также продукции свиноводства на территории Харькова. Так, хрюшек можно будет перевозить лишь при наличии ветеринарных документов, а мясо, сало, жир, колбасы и т. д. — только со справками, введенными решением ГЧПК при ХОГА.
Кроме того, запрещается торговля свининой на ярмарках, выставках и т. п. — без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях. Особое внимание Госпродпотребслужбы и правоохранителей во время карантина будет приковано к стихийным рынкам, где бойко идет торговля «свежиной», смальцем и колбасами, — в случае выявления они будут ликвидироваться.
Как правоохранители будут бороться с возможной опасностью, в пресс-службе Нацполиции пока не комментируют. А специалисты Госпродпотребслужбы настоятельно рекомендуют покупателям требовать у продавца документ, который подтверждает приобретение свинины и продуктов из нее на промышленном производстве.
На Балаклейщине вырезают свиней
Как сообщили в Балаклейской райгосадминистрации карантин объявлен с 20 января на 45 суток из-за вспышки африканской чумы свиней — запрещено перемещать свиней и свинину без документов, а в трехкилометровой зоне очага все свиньи подлежат уничтожению. Очаг заболевания находится в поселке Лагеря. Специальная комиссия осмотрела поселок и нашла четырех животных. Их уничтожили бескровным способом. Сейчас на подворьях вообще очень мало свиней — их зарезали перед новогодними праздниками.