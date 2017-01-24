На харьковские прилавки может попасть зараженная свинина 24 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Как минимум в течение месяца харьковчанам нужно быть особенно бдительными при покупки свиной отбивной или сала. В связи со вспышкой африканской чумы в Харькове объявлен «свинной карантин».