Харьков

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На харьковские прилавки может попасть зараженная свинина

На харьковские прилавки может попасть зараженная свинина
Как минимум в течение месяца харьковчанам нужно быть особенно бдительными при покупки свиной отбивной или сала. В связи со вспышкой африканской чумы в Харькове объявлен «свинной карантин».
Решение о том, что с 13 января Харьков объявлен зоной наблюдения в связи со вспышкой африканской чумы свиней, было принято на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете.

— Вспышка этого заболевания — гибель свиньи во дворе домовладения — была выявлена в селе Белаши Дергачевского района, — сообщил и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Михаил Матвийчук. — При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы 12 января был поставлен диагноз «африканская чума свиней». По предварительной информации, в селе Белаши в двух домохозяйствах содержали 14 голов свиней.

В Харькове объявлен карантин


Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова. В связи с этим до 22 февраля наложен запрет на торговлю свининой и продуктами свиноводства, приобретенными не на промышленных предприятиях — во всех торговых точках Харькова: на рынках, в супермаркетах и магазинах. Контролировать это будут сотрудники Госпродпотребслужбы и Национальной полиции.

В это же время под особым контролем  и перемещение живых свиней, а также продукции свиноводства на территории Харькова. Так, хрюшек можно будет перевозить лишь при наличии ветеринарных документов, а мясо, сало, жир, колбасы и т. д. — только со справками, введенными решением ГЧПК при ХОГА.

Кроме того, запрещается торговля свининой на ярмарках, выставках и т. п. — без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях. Особое внимание Госпродпотребслужбы и правоохранителей во время карантина будет приковано к стихийным рынкам, где бойко идет торговля «свежиной», смальцем и колбасами, — в случае выявления они будут ликвидироваться.

Как правоохранители будут бороться с возможной опасностью, в пресс-службе Нацполиции пока не комментируют. А специалисты Госпродпотребслужбы настоятельно рекомендуют покупателям требовать у продавца документ, который подтверждает приобретение свинины и продуктов из нее на промышленном производстве.

На Балаклейщине вырезают свиней
Как сообщили в Балаклейской райгосадминистрации карантин объявлен с 20 января на 45 суток из-за вспышки африканской чумы свиней — запрещено перемещать свиней и свинину без документов, а в трехкилометровой зоне очага все свиньи подлежат уничтожению. Очаг заболевания находится в поселке Лагеря. Специальная комиссия осмотрела поселок и нашла четырех животных. Их уничтожили бескровным способом. Сейчас на подворьях вообще очень мало свиней — их зарезали перед новогодними праздниками.

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