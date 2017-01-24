Харьков

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«Афганские» вагоны могут исчезнуть из харьковского метро

«Афганские» вагоны могут исчезнуть из харьковского метро
Харьковчане, исполнявшие интернациональный долг в Афганистане, болезненно восприняли предложение убрать «афганские» вагоны из метро.
Соответствующая электронная петиция харьковскому городскому голове появилась на сайте мэрии.

— При всем уважении к погибшим, но война СССР в Афганистане не имеет отношения к истории Украины. Как правопреемник СССР, современная Россия продолжает эту агрессивную политику в новейшей истории — в Грузии, Сирии, Украине. Реанимация и искусственная героизация исполнителей данных действий (тем более что ни один из людей, изображенных на портретах, не имеет отношения к Украине) является ярким проявлением одобрения политики ведения войны в чужой стране, что в данных исторических условиях равносильно выражению антиукраинской позиции, — пишет харьковчанка Ольга Красикова.

По состоянию на вечер понедельника, 23 января, петицию поддержали 115 человек.

В харьковском городском союзе ветеранов Афганистана заявление о том, что харьковчане-афганцы не имеют никакого отношения к истории Украины, восприняли весьма болезненно.

— Более 12 тысяч харьковчан прошли в свое время через афганскую войну. В Харькове сегодня проживает более 5000 участников войны в Афганистане, а всего — более 7000 воинов-интернационалистов, участвовавших в разных военных конфликтах. Так что, эти люди, которые призывались государством и уходили из Украины, в том числе и из Харькова, служить в вооруженные силы на территории Афганистана и, вернувшись с войны, живут в нашем городе, — не имеют отношения к истории  Украины? Заслуженные люди, инвалиды войны, награжденные государственными наградами! В Афганистане погибли 250 жителей Харьковщины. Мы не забываем о них: устанавливаем памятные доски в школах, ученики которых  погибли в афганской войне, выполняя свой воинский долг перед родиной. Они тоже не имеют отношения к Украине? На улице Культуры, 23 в парке установлен мемориал харьковчанам, не вернувшимся с афганской войны. На стеле — фамилии всех, погибших не только в Афганистане, но и воинов-интернационалистов, участвовавших в других конфликтах — во Вьетнаме, на Кубе, в Венгрии, Чехословакии, Анголе, Египте. Они тоже не имеют отношения к Украине? — не скрывает эмоций председатель Харьковского городского союза ветеранов Афганистана Виктор Борзов. — Три года молчали, и мне абсолютно не понятно, почему именно сейчас поднимается такой вопрос. Безусловно, меня такая петиция, как и моих боевых побратимов, задевает за живое, это больно...

По его словам, «афганские» вагоны появились в харьковской подземке еще в 2014 году — к 25-й годовщине вывода войск из Афганистана. Этот год был объявлен годом воинов-интернационалистов. Причем инициатива исходила от самих метрополитеновцев, которые обратились в совет ветеранов с просьбой подготовить экспозицию, посвященную тем событиям.

— В Харьковском метрополитене работает порядка 70 человек, прошедших Афганистан, — говорит Виктор Борзов. — Два «афганских» вагона размещены только в одном составе, который курсирует по Салтовской линии. Кстати, водят его машинисты-афганцы и лично следят там за порядком. После выхода вагонов на линию  к нам поступало огромное количество положительных отзывов, благодарностей, в частности, и от гостей города из других регионов — семей афганцев, самих ребят, прошедших Афганистан. В Харькове живут 66 семей погибших в Афганистане воинов — в основном по Салтовкой линии. Каждый день они ездят в метро и, конечно же, радуются, что город не забывает об их героически погибших родных и близких.

Историк Мария Тахтаулова предложение, изложенное в петиции, тоже не поддерживает.

— Я, например, не вижу ничего плохого в том, что в метрополитене именно так используется общественное пространство. Ведь помимо вагонов, посвященных событиям в Афганистане, есть и вагоны с чернобыльской тематикой, с тематикой второй мировой войны, с экспозицией истории метрополитена. Это очень интересно и креативно, — говорит она. — Но я бы хотела, чтобы это пространство было паритетно использовано не только в отношении этих событий — было бы полезным, чтобы метрополитен обратил внимание и на другие страницы истории Украины. Например, на сегодняшний день весьма актуальна тема столетия украинской революции.

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