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Школы Харьковской области получили более 1400 компьютеров

Школы Харьковской области получили более 1400 компьютеров
Как рассказала губернатор Юлия Светличная, комплекты оборудования регион получил в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Китайской Народной Республики.
Переоснастить в первую очередь именно харьковские школы решили в связи с лидирующими позициями области в сфере образования, активным участием в международных проектах (в том числе Go Camp) и созданием сети опорных школ.

— Мы продолжаем укреплять материально-техническую базу школ региона. Благодаря хорошему взаимодействию с Кабинетом министров Украины и тому, что Харьковская область пользуется авторитетом у международных партнеров, нам удается привлекать в регион существенную материальную помощь, — отметила Юлия Светличная.

По информации губернатора, школы Харьковщины получили в общей сложности 1419 комплектов компьютерного оборудования из Китайской Народной Республики.

— Это крупнейшая партия такого учебного оборудования, которая поставлена в общеобразовательные учебные заведения области за последние годы. Компьютеры устанавливают в сельских и городских школах области, — сказала Юлия Светличная. — Образование должно быть одинаково качественным и доступным для детей и в селе, и в городе.

Компьютеры, которые получит 141 общеобразовательное учебное заведение, соответствуют современным требованиям и имеют лицензионное программное обеспечение.

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