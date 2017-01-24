Украина

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В Украину прибыла делегация НАТО

В Украину прибыла делегация НАТО
В Украину прибыла делегация НАТО по вопросам оборонного планирования. В Украину прибыла делегация НАТО по вопросам оборонного планирования.
"Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Целью визита является проведение двусторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия нашего государства в этих мероприятиях", – сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, "процесс планирования и оценки сил являются эффективным механизмом достижения совместимости между подразделениями ВСУ и стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в НАТО".

Напомним, Украина завершает работу над годовой программой сотрудничества с НАТО. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее в НАТО призвали Украину усилить подотчетность и прозрачность в вопросе использования бюджетных денег в сфере обороны страны.

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